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Сегодня, 17:10

Третьяк уверен, что Зарипов поможет воспитать новое поколение звезд для сборной России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил надежду, что завершивший карьеру трехкратный чемпион мира Данис Зарипов поможет в воспитании нового поколения звезд сборной России. Прощальный матч Зарипова прошел в 9 августа в Казани.

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«Карьера Зарипова — неотъемлемая часть целой эпохи, во время которой наш хоккей пошел на подъем, вернул России победные традиции и золотые медали самых престижных международных турниров. Данис был одним из героев, одним из творцов больших успехов сборной, — цитирует Третьяка ТАСС. — Когда игрок такого уровня завершает карьеру, это всегда немного грустно. Но у Зарипова огромный опыт, для него нет секретов в нашем виде спорта. Убежден, что знания и компетенции Даниса будут востребованы в нашем хоккее, а он приложит руку к воспитанию наследников его спортивной славы, нового поколения звезд сборной и игроков-победителей. Таких, каким всегда был и наш легендарный нападающий».

Источник: ТАСС
Данис Зарипов
Владислав Третьяк
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