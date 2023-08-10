Третьяк уверен, что Зарипов поможет воспитать новое поколение звезд для сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил надежду, что завершивший карьеру трехкратный чемпион мира Данис Зарипов поможет в воспитании нового поколения звезд сборной России. Прощальный матч Зарипова прошел в 9 августа в Казани.

«Карьера Зарипова — неотъемлемая часть целой эпохи, во время которой наш хоккей пошел на подъем, вернул России победные традиции и золотые медали самых престижных международных турниров. Данис был одним из героев, одним из творцов больших успехов сборной, — цитирует Третьяка ТАСС. — Когда игрок такого уровня завершает карьеру, это всегда немного грустно. Но у Зарипова огромный опыт, для него нет секретов в нашем виде спорта. Убежден, что знания и компетенции Даниса будут востребованы в нашем хоккее, а он приложит руку к воспитанию наследников его спортивной славы, нового поколения звезд сборной и игроков-победителей. Таких, каким всегда был и наш легендарный нападающий».