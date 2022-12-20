Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Новости
Суперлига (архив)
Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 17:20

Третьяк заявил, что Федерация хоккея России всегда настроена на сотрудничество с ОКР

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что ФХР всегда нацелена на сотрудничество и взаимодействие с Олимпийским комитетом России (ОКР).

20 декабря состоялось ежегодное Олимпийское собрание, в рамках которого прошли выборы в руководящие органы организации. В частности был избран новый состав исполкома, одним из членов которого стал Третьяк.

«Для меня огромная честь работать в составе исполкома, работать на благо российского олимпийского движения и всего отечественного спорта. У нас огромный опыт в подготовке олимпийских чемпионов, чемпионов мира, спортсменов, прославляющих наше Отечество. Мы всегда нацелены на сотрудничество, на взаимодействие — ведь задачи по достижению больших побед требуют консолидации усилий, дружного и энергичного труда на всех важнейших направлениях», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Источник: ТАСС
Владислав Третьяк
ОКР
ФХР
3
0
Читайте также
«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом
Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке
Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вратаря юношеской команды «Метеор Сигнал» госпитализировали после попадания ему коньком в шею