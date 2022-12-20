Третьяк заявил, что Федерация хоккея России всегда настроена на сотрудничество с ОКР

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что ФХР всегда нацелена на сотрудничество и взаимодействие с Олимпийским комитетом России (ОКР).

20 декабря состоялось ежегодное Олимпийское собрание, в рамках которого прошли выборы в руководящие органы организации. В частности был избран новый состав исполкома, одним из членов которого стал Третьяк.

«Для меня огромная честь работать в составе исполкома, работать на благо российского олимпийского движения и всего отечественного спорта. У нас огромный опыт в подготовке олимпийских чемпионов, чемпионов мира, спортсменов, прославляющих наше Отечество. Мы всегда нацелены на сотрудничество, на взаимодействие — ведь задачи по достижению больших побед требуют консолидации усилий, дружного и энергичного труда на всех важнейших направлениях», — приводит слова Третьяка ТАСС.