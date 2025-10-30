Видео
30 октября, 10:27

Третьяк: «С ИИХФ бессмысленно сейчас обсуждать возвращение россиян»

Сергей Ярошенко

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал диалог с ИИХФ о возвращении сборной России.

«Думаю, нам спрашивать у них об этом бесполезно, если нас даже не приглашают на конгрессы, мы только участвуем в них онлайн. Нам дали понять, что, пока не кончится специальная военная операция, нас не допустят ни при каких вариантах», — цитирует Третьяка ТАСС.

Сборные России отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с 2022 года.

Источник: ТАСС
8

  • nodargosh

    Если с ними бесполезно разговаривать, значит надо прекратить с ними всякое общение и выйти из иихф.

    31.10.2025

  • nikitaberezhnoyi

    Лицемерная организация. По их мнению в Газе ничего страшного не происходит?

    31.10.2025

  • oiv1vio

    Причём тут НХЛ? Это организация которая варится в собственном соку и ей нет дела до ИИХФ и её отношения к российскому хоккею. Ну и "подсказки" у тебя.

    31.10.2025

  • андр

    Это Вам телевизор сказал?

    30.10.2025

  • андр

    Ну и какие, Владислав, есть варианты выхода из создавшегося положения? Подскажу - может находить пути диалога с мировой хоккейной силой НХЛ, за что зарплату платят? Главное заинтересовать. Они же там не особо церемонятся с ИИХФ.

    30.10.2025

  • Gordon

    Это само собой. Но насчёт бессмысленности - человек, который фактически отдал управление нашим хоккеем в руки Ромки Ротенберга...

    30.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Бессмысленный Третьяк

    30.10.2025

  • Andrey Bukaev

    Это и так понятно. Все эти движения ни к чему не приводят. Пока мы не закончим СВО с решением всех поставленных задач, западные политики нас никуда не пустят. да и потом непонятно что будет, будут палки в колёса вставлять. Может к 2030-му году и будем играть. Это ещё оптимистически если смотреть на ситуацию.

    30.10.2025

    Хоккей
    Сборная России по хоккею
    Владислав Третьяк
