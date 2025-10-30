Третьяк: «С ИИХФ бессмысленно сейчас обсуждать возвращение россиян»

30 октября, 10:27
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал диалог с ИИХФ о возвращении сборной России.
«Думаю, нам спрашивать у них об этом бесполезно, если нас даже не приглашают на конгрессы, мы только участвуем в них онлайн. Нам дали понять, что, пока не кончится специальная военная операция, нас не допустят ни при каких вариантах», — цитирует Третьяка ТАСС.
Сборные России отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с 2022 года.
nodargosh
Если с ними бесполезно разговаривать, значит надо прекратить с ними всякое общение и выйти из иихф.
31.10.2025
nikitaberezhnoyi
Лицемерная организация. По их мнению в Газе ничего страшного не происходит?
31.10.2025
oiv1vio
Причём тут НХЛ? Это организация которая варится в собственном соку и ей нет дела до ИИХФ и её отношения к российскому хоккею. Ну и "подсказки" у тебя.
31.10.2025
андр
Это Вам телевизор сказал?
30.10.2025
андр
Ну и какие, Владислав, есть варианты выхода из создавшегося положения? Подскажу - может находить пути диалога с мировой хоккейной силой НХЛ, за что зарплату платят? Главное заинтересовать. Они же там не особо церемонятся с ИИХФ.
30.10.2025
Gordon
Это само собой. Но насчёт бессмысленности - человек, который фактически отдал управление нашим хоккеем в руки Ромки Ротенберга...
30.10.2025
Симон Вирсаладзе
Бессмысленный Третьяк
30.10.2025
Andrey Bukaev
Это и так понятно. Все эти движения ни к чему не приводят. Пока мы не закончим СВО с решением всех поставленных задач, западные политики нас никуда не пустят. да и потом непонятно что будет, будут палки в колёса вставлять. Может к 2030-му году и будем играть. Это ещё оптимистически если смотреть на ситуацию.
30.10.2025