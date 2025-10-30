Третьяк: «С ИИХФ бессмысленно сейчас обсуждать возвращение россиян»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал диалог с ИИХФ о возвращении сборной России. «Думаю, нам спрашивать у них об этом бесполезно, если нас даже не приглашают на конгрессы, мы только участвуем в них онлайн. Нам дали понять, что, пока не кончится специальная военная операция, нас не допустят ни при каких вариантах», — цитирует Третьяка ТАСС. Сборные России отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с 2022 года.

nodargosh Если с ними бесполезно разговаривать, значит надо прекратить с ними всякое общение и выйти из иихф. 31.10.2025

nikitaberezhnoyi Лицемерная организация. По их мнению в Газе ничего страшного не происходит? 31.10.2025

oiv1vio Причём тут НХЛ? Это организация которая варится в собственном соку и ей нет дела до ИИХФ и её отношения к российскому хоккею. Ну и "подсказки" у тебя. 31.10.2025

андр Это Вам телевизор сказал? 30.10.2025

андр Ну и какие, Владислав, есть варианты выхода из создавшегося положения? Подскажу - может находить пути диалога с мировой хоккейной силой НХЛ, за что зарплату платят? Главное заинтересовать. Они же там не особо церемонятся с ИИХФ. 30.10.2025

Gordon Это само собой. Но насчёт бессмысленности - человек, который фактически отдал управление нашим хоккеем в руки Ромки Ротенберга... 30.10.2025

Симон Вирсаладзе Бессмысленный Третьяк 30.10.2025