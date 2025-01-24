Участник Суперсерии-1972 Кларк назвал лучшего игрока в составе сборной СССР

Легендарный капитан «Филадельфия Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» оценил Суперсерию-72 Канада — СССР и сравнил ее с финалом Кубка Канады 1987 года.

— Это лучшая серия в истории мирового хоккея! Мы, канадцы, в ее начале были высокомерны, думали, что в хоккее лучше всего остального мира, но это оказалось не так. Советы были так же хороши, как и мы, и эта серия сделала как НХЛ, так и весь мировой хоккей намного лучше. А через какое-то время в нашу лигу начали привозить игроков со всего мира, что тоже обеспечило прогресс НХЛ. И все это в конечном счете стало результатом той прекрасной серии.

— Насчет лучшей серии в истории ведутся споры — на этот статус претендуют и три матча финала Кубка Канады-1987 тоже между Канадой и СССР — 5:6, 6:5, 6:5.

— Они были совсем разными. В 87-м болельщики увидели более высокий уровень мастерства хоккеистов, которые играют правильнее. А в 72-м совершенно другим, гораздо более высоким, был уровень злости и ненависти. В игровом плане хоккеисты обеих команд действовали немного по-разному, но Советы были такими же жесткими, как и мы. Там происходили некоторые грязные вещи, которые были неотъемлемой частью серии. Я люблю такой стиль игры. Это была хорошая жестокая серия.

— Кто был самым грубым игроком с советской стороны?

— Скажу о своем опыте. Я много играл против Александра Мальцева, и он вел себя на льду так же, как и я. Он бил меня, лупил на вбрасываниях, шлепал клюшкой по лодыжкам. Это было то же самое, что я делал с ним. Он был хорош на льду и не уступал в том числе во всех этих вещах. Думаю, после той серии соперникам стало

— Спрашивал разных хоккеистов сборной Канады-72, кого они считают лучшим советским игроком в той Суперсерии. Фил Эспозито назвал Якушева, Фрэнк Маховлич — Третьяка. В России многие считают таковым Харламова. Каково ваше мнение?

— Якушев. Но даже он слишком много пасовал и недостаточно часто бросал — конечно, для того стандарта, как я тогда воспринимал хоккей!