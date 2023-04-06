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Сегодня, 12:34

В ФХР пообещали завоевать золотые медали на следующих Олимпийских играх

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов поделился мнением о возвращении сборной на международные турниры.

«Мы всегда стараемся вернуться с золотом. В последний раз не получилось (в Пекине). Обещаем исправиться! Постараемся на следующих Олимпийских играх выиграть.

Всем спортсменам хочется пожелать скорейшего прекращения вооруженного конфликта. И хочется пожелать, чтобы наш спорт вернулся на международную арену в полном объеме», — сказал Курбатов.

В феврале прошлого года ИИХФ (Международная федерация хоккея) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах. В марте этого года организация продлила бан еще на год.

Хоккей
Сборная России по хоккею
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