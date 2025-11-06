В ФХР могут оспорить решение ИИХФ о недопуске россиян

6 ноября, 12:29
Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал, что в организации обдумывают возможность оспорить решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске российских команд на международные турниры.
В середине октября апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона рассмотрел решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в международных соревнованиях и признал его незаконным.
«У нас причина недопуска именно из-за проблем с безопасностью. Были вопросы с нашей стороны, когда мы говорили, что мы обеспечим эту безопасность, мы наймем еще три агентства в этой области, наши команды будут жить отдельно, мы готовы сами все это оплатить, но дайте нам сыграть. Но ответ сами знаете какой», — цитирует Курбатова ТАСС.
По словам гендира ФХР, вопросы безопасности находятся в сфере ответственности и прав ИИХФ.
Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля ИИХФ продлила отстранение на сезон-2025/26.
Sergey Sergeev
ИИХФ зависимая внешне куправляемая организация, можно бесконечно выигрывать у них суды, ничего не изменится, без команды извне.
10.11.2025
nikitaberezhnoyi
Очевидно, что все эти разговоры про безопасность, это просто предлог. Никто в иихф ничего для нас делать не будет.
10.11.2025