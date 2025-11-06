В ФХР могут оспорить решение ИИХФ о недопуске россиян

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал, что в организации обдумывают возможность оспорить решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске российских команд на международные турниры.

В середине октября апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона рассмотрел решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в международных соревнованиях и признал его незаконным.

«У нас причина недопуска именно из-за проблем с безопасностью. Были вопросы с нашей стороны, когда мы говорили, что мы обеспечим эту безопасность, мы наймем еще три агентства в этой области, наши команды будут жить отдельно, мы готовы сами все это оплатить, но дайте нам сыграть. Но ответ сами знаете какой», — цитирует Курбатова ТАСС.

По словам гендира ФХР, вопросы безопасности находятся в сфере ответственности и прав ИИХФ.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля ИИХФ продлила отстранение на сезон-2025/26.