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Сегодня, 11:53

В ФХР сообщили, что готовят со странами БРИКС и Африки дорожную карту по развитию хоккея

Мария Гусева
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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что Федерация хоккея России (ФХР) нацелена на то, чтобы создавать хоккейную инфраструктуру в странах БРИКС и Африки.

«Огромная благодарность организаторам саммита и форума, все прошло на очень высоком уровне. Это время возможностей развития хоккея в этих странах, начиная с детского хоккея, — цитирует ТАСС Ротенберга. — Нам ничего не мешает взять пятилетних детишек в Индии, Южной Африке, других африканских странах и из других стран БРИКС и начать с ними работать. Это великая возможность для хоккея, чтобы выйти на совершенно новый уровень. У нас есть отличный опыт с Китаем, Узбекистаном, и мы это апробировали в деле, то есть мы не теоретики, а практики. Сейчас готовим с коллегами дорожную карту, в которой будут вопросы, как нам совместными усилиями развивать хоккей в этих странах. С африканскими коллегами мы обсуждали, как экипировать детишек, строить катки».

Ротенберг отметил, что в этих странах по силам создать хоккейную инфраструктуру, которая бы по своему уровню приближалась к тому, что сейчас есть в Санкт-Петербурге и Красногорске.

Также Ротенберг поделился идеей приглашения в Россию зарубежных детских команд для проведения матчей с российскими командами в аналогичных возрастных категориях.

Источник: ТАСС
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