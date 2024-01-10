В ФХР заявили, что товарищеский матч сборных России и Словакии в текущем сезоне невозможен

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча со сборной Словакии.

«Мы всегда рады сыграть с соперником высокого уровня. Федерация хоккея России на связи со словацкой федерацией. В этом сезоне календарь их национальной сборной перед чемпионатом мира уже сформирован, нет бюджета на дальние поездки. Перед следующим сезоном мы продолжим диалог», — сказал Курбатов «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.