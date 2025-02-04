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Сегодня, 13:49

В Госдуме не удивлены продлению отстранения сборной России: «Надежд, что нас восстановят, не было»

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России от международных соревнований.

Решение о недопуске было принято на заседании исполкома ИИХФ 4 февраля. Сообщается, что ФХР сможет оспорить решение о недопуске сборной после ЧМ-2025.

«Для меня это было понятно и надежд, что нас восстановят, не было никаких. Я думала, что они сделают оговорку, что если военный конфликт будет завершен, то они тут же будут готовы вернуть нас обратно. Я допускаю, что подобное заявление могут сделать и в федерации лыжных гонок. Всем ясно, что просто так они не могут допустить команду России по одному из наших национальных видов спорта, как раз из-за политических моментов. Если бы это был индивидуальный вид спорта, то, возможно, были бы рассмотрены другие варианты», — сказала Журова «СЭ».

Депутат Госдумы также отметила, что решение по возможности допуска сборной России на Олимпиаду-2026 может быть принято позже из-за скорых выборов нового президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«В скором времени придет новый президент МОК и сейчас непонятно, какой будет его политика. Может она будет еще более русофобской и гайки будут закручены еще больше. Или же наоборот, она будет настолько лояльной по отношению к нам, что всем федерациям будет высказана рекомендация по допуску россиян», — добавила Журова.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Денис Сафронов

Хоккей
Светлана Журова
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