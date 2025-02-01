Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 18:12

В Госдуме считают, что ИИХФ проигнорирует призыв Украины продлить отстранение россиян

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова ответила министерству спорта Украины, которое призвало не допускать российских хоккеистов на международные соревнования.

Министерство спорта Украины отправило письмо президенту Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люку Тардифу с призывом продлить отстранение российских и белорусских сборных. В начале февраля совет ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной России к Олимпиаде 2026 года.

«Украинцы действуют по методичке и посылают во все международные федерации призывы не возвращать россиян на международную арену. Они будут делать это, пока не закончится СВО. И еще после окончания СВО будут заниматься этим. Не думаю, что Международная федерация хоккея прислушается к призыву Украины и придаст этому заявлению большое значение. В ИИХФ видят, какая тенденция началась в мире, многие федерации начали выступать за возвращение российских спортсменов.

В Международной федерации хоккея понимают, что турниры без россиян неполноценны. Многим болельщикам на Западе будет непонятно, если сборная России не сыграет на Олимпиаде. Они же даже не знают, что происходит в Украине. Те же американские болельщики видят, как прекрасно играют в НХЛ наши хоккеисты, и они очень удивятся, почему сильная сборная России не может играть на чемпионате мира или Олимпийских играх», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Светлана Журова
Читайте также
Турнир UFC 312 пройдет в Австралии в ночь на 9 февраля
ЦСКА берет хавбека вместо нападающего, у «Зенита» слетела сделка на 25 млн. Трансферные слухи РПЛ за 1 февраля
Источник сообщил о переходе Домодедово под управление Росавиации
WP сообщила о расколе в оборонном секторе Украины в опасный момент конфликта
Синоптик спрогнозировал морозы в России в феврале
Вася Пельмень победил американца Лейна Вернса в реванше на Power Slap 11
Популярное видео
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя