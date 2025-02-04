В Госдуме считают, что российский хоккей не вернется на международную арену в ближайшие годы

Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России от международных соревнований.

Решение о недопуске было принято на заседании исполкома ИИХФ 4 февраля. Сообщается, что ФХР сможет оспорить решение о недопуске сборной после ЧМ-2025.

— Ожидаемо.

— Стоит ли нам рассчитывать на возвращение российского хоккея в ближайшие годы?

— Нет.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

(Вероника Ольшукова)