В Казахстанской федерации хоккея назвали незабываемым общение молодых вратарей с Третьяком

Президент Казахстанской хоккейной федерации Аскар Мамин рассказал об общении молодых вратарей с президентом ФХР Владиславом Третьяком.

«Я отношусь к этому хорошо, это хорошая традиция, ее надо продолжать. Сегодня Владислав Александрович Третьяк пообщался с вратарями хоккейной школы «Барыс». Думаю, для детей, которые решили стать вратарями, из команд школы «Барыса» это незабываемое событие. Оно дало им немало эмоций, чтобы трудолюбиво относиться к делу, тренировкам. Я уверен, что Владислав Александрович дал им несколько полезных советов, которые они применят на практике», — приводит слова Мамина ТАСС.

Третьяк посетил Казахстан в рамках «Большого тура» сборной России, которая провела матч с казахстанской национальной командой (1:0). Третьяк также принял участие в тренировке вратарей школы «Барыса».