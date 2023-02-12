В Москве ссора между игроками детской хоккейной команды закончилась поножовщиной

В Москве ссора между игроками в раздевалке детской хоккейной команды закончилась поножовщиной. Игрок «Серебряных акул» порезал товарища перед матчем с ХК «Вымпел», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Все произошло в команде 2008 года рождения. Между 14-летними мальчиками произошел конфликт: один решил подшутить над другим и держал дверь в раздевалке, не пуская того внутрь. В итоге один из участников конфликта так сильно дернул дверь, что другой ударился об стену.

После этого конфликт развился с новой силой и молодой человек взял в руки нож и проткнул обидчику ногу. Пострадавшего срочно пришлось госпитализировать в больницу.