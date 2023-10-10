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В Санкт-Петербурге 12-летнего игрока хоккейной команды одноклубники изнасиловали клюшкой

Ана Горшкова
Корреспондент
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В одной из детских хоккейных команд Санкт-Петербурга подростки-хоккеисты изнасиловали клюшкой 12-летнего одноклубника, сообщает Telegram-канал «Фонтанка».

По данным источника, вечером 9 октября в полицию обратилась петербурженка, которая сообщила, что в клубе спортсмены-подростки после тренировки избили ее 12-летнего сына и изнасиловали клюшкой. По итогам медицинского осмотра в больнице у ребенка зафиксирована травма кишки.

Сообщается, что пострадавшего опросил инспектор отдела по делам несовершеннолетних и мальчик рассказал, что в понедельник, примерно в восемь вечера, после окончания тренировки он зашел в раздевалку, вслед за ним зашла вся команда — 20 человек. Один из игроков с вопросом «Куда ты лезешь?» преградил мальчику выход. Подросток вырвался и пошел к своему шкафчику. В в этот момент раздевалку заглянул тренер и ушел.

Затем, по данным «Фонтанки», несколько хоккеисты стали бросать в пострадавшего мусором и теннисным мячом и повалили на пол. Они применили удушающий прием и держали за ноги.

По словам матери 12-летнего мальчика, конфликт между ребятами длится уже полтора года. Она неоднократно говорила об этом и тренеру, и руководству клуба, но никакой реакции с их стороны не последовало.

Информируется, что прокуратура Санкт-Петербурга изучает обстоятельства данного конфликта.

Источник: Фонтанка
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