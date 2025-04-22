В Сириусе состоится международный фестиваль адаптивного хоккея

С 25 по 30 апреля на федеральной территории «Сириус» состоится Международный фестиваль адаптивного хоккея. Это масштабное событие соберет более 1350 человек из 119 команд со всей России, а также из Казахстана и Армении, что впервые придает фестивалю статус международного и знаменует новый этап в его развитии.

Организатором мероприятия выступает Федерация адаптивного хоккея при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Федерации хоккея России, Континентальной хоккейной лиги и других крупных спортивных организаций.

Фестиваль традиционно пройдет в смешанном формате, объединяя участников с различными видами и причинами инвалидности. Команды будут соревноваться в пяти дисциплинах:

1. Следж-хоккей: 51 команда (дети и взрослые с поражением опорно-двигательного аппарата).

2. Следж-хоккей 3х3: 14 команд.

3. Хоккей для незрячих и слабовидящих: 12 команд.

4. Специальный хоккей: 38 команд (спортсмены с особенностями развития

интеллекта).

5. Роликовый следж-хоккей: 4 команды (дисциплина впервые представлена на

фестивале).

Почетными гостями Фестиваля территории «Сириус» являются Елена Шмелева, глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин, олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Роман Костомаров, защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев, изобретатель, телеведущий и популяризатор науки Алексей Иванченко.

Федерация адаптивного хоккея