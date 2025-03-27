В Сочи стартовал турнир Sirius Sochi Cup

На федеральной территории «Сириус» стартовал международный хоккейный турнир Sirius Sochi Cup. Один из самых масштабных детских турниров проходит уже в пятый раз. В этом году за главный трофей борются 12 команд, составленных из игроков 2016 года рождения. Впервые в турнире, помимо команд из различных регионов России, принимает участие команда Buzadam, представляющая Турецкую Республику.

На льду дворца спорта «Большой» состоялась яркая и торжественная церемония открытия турнира. Участники и многочисленные болельщики увидели завораживающую игру света и музыки и громкими аплодисментами наградили каждую команду, приехавшую на черноморское побережье. Гостей турнира приветствовали глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин и генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев.

После завершения официальной церемонии состоялся гала-матч, в котором встретились сборная Сириуса и сборная всех команд турнира. Игроки приняли участие в эстафете хоккейного мастерства, а затем сыграли три периода. Вместе с юными хоккеистами на лед вышли игроки хоккейного клуба «Сочи» Евгений Волохин и Никита Баклашёв.

Победитель Sirius Sochi Cup-2025 станет известен 31 марта.