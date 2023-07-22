В ВАДА заявили, что отбывший наказание хоккеист Кузнецов имеет право вернуться в сборную

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов может вновь играть за национальную команду под эгидой ИИХФ, сообщает ТАСС.

«Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях с точки зрения Всемирного антидопингового кодекса», — заявил представитель ВАДА.

Кузнецов в августе 2019 года был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период.

В составе сборной России 31-летний форвард становился двукратным чемпионом мира, трехкратным бронзовым призером мировых первенств.