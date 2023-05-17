Вайсфельд — о турне «России 25»: «Серия была непростой, но полезной для молодых ребят»

Хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд подвел итоги майского турне сборной «России 25».

«Завершилась серия матчей сборных России и Белоруссии. Безусловно, это очень важное мероприятие, в связи с тем что мы сейчас не участвуем в международных соревнованиях. Серия была непростой в связи с большим количеством матчей и многочисленными перелетами, тем не менее молодым ребятам очень полезно и престижно было играть в составе сборной России. В команде были и опытные игроки. Думаю, что они тоже получили удовольствие от этих игр. Кроме того, у игроков появляется возможность проявить себя, обратить внимание скаутов различных команд, может быть, даже и НХЛ. Так что в любом случае в сложившихся условиях это турне очень полезно», — приводит «Чемпионат» слова Вайсфельда.

Сборная «России 25» провела 8 матчей против команды Белоруссии в рамках майского турне и выиграла Кубок Победы.