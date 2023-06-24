Плющев: «У нас хорошая молодежь, но когда она собирается вместе, почему-то ничего не выходит»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, в какой хоккей должна играть молодежная сборная России, чтобы добиваться успеха.

«Знаете, у нас очень хорошая молодежь. Я регулярно это вижу, благо, с учетом моего свободного времени, есть возможность откликаться на приглашения из различных клубов на встречи, какие-то события, консультации. Но почему-то, когда они попадают в руки тренеров сборных, ничего хорошего из этого не получается. Хотя уверен, сборная России любого возраста, любого года рождения способна выигрывать чемпионаты мира, брать медали. И я отвечаю за свои слова.

А успех нам всегда приносила модель советского хоккея образца Суперсерии-1972. И если тренер знает, как построить игру команды, то все у него будет хорошо. Вот в моих сборных всегда были играющие, агрессивные ребята. Результаты все знают», — приводит слова Плющева Betonmobile.ru.

В марте Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований на сезон-2023/24.