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16 мая, 19:03

Владимр Крикунов заявил, что матчи сборной «России 25» принесут огромную пользу игрокам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что нынешнее турне сборной «Россия 25» по городам России, Астане и Минску принесет огромную пользу как самим игрокам, так и тренерам.

«В непростое нынешнее время, когда мы отстранены от крупных международных турниров, сидеть и просто ждать нашего возвращения — огромная глупость. В ФХР это прекрасно понимают, и решение провести это турне — отличная идея. Я как тренер это полностью поддерживаю, двумя руками «за». Польза не только российской сборной, но и белорусам, и казахам. Сборная — сложный механизм. Это тренировочный процесс, физическая подготовка, питание, восстановление, логистика и многие другие вопросы. Нельзя распустить сборную, а потом собрать через год, три или пять, когда нас вернут на международную арену. В командах высокого уровня все решают детали. Если сборная не будет собираться, тренироваться и играть матчи, она будет просто не готова сходу вернуться на ЧМ и ОИ», — приводит слова Крикунова «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5104925-v-krikunov-esli-sbornaya-ne-budet-igrat-ona-ne-budet-gotova-vernutsya-na-chm-i-oi.html
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