Сегодня, 11:06
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту высказался о количестве хоккейных стадионов в России.
«В Канаде 3000 хоккейных стадионов, у нас 800. Сколько нужно нам? Чем больше, тем лучше. В Финляндии на душу населения стадионов больше, чем у нас», — сказал Третьяк.
9 декабря в Санкт-Петербурге открыли «СКА Арену», которая стала самым большим в мире хоккейный стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав арену «Белл-центр» в Монреале.