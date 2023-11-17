Воеводин: «Внушительное количество отправившихся в НХЛ или АХЛ игроков не вырастают в больших мастеров»

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Николай Воеводин рассказал, как относится к отъезду молодых игроков за океан.

«Я бы рекомендовал им анализировать ситуацию. Внушительное количество отправившихся в НХЛ или АХЛ парней не вырастают в больших мастеров. Иногда назревает вопрос: зачем они туда едут? У нас созданы все условия, и хорошо работает тренерский цех. Более того, молодым стали больше доверять — многие тренеры не боятся ставить в состав юношей. Мое мнение — надо оставаться в России и развиваться здесь», — цитирует Воеводина RT.

В октябре, выступая в Перми на форуме «Россия — спортивная держава», президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно понять, что делать с «дельцами от хоккея», которые отправляют юных спортсменов за границу. Глава государства поручил разобраться с этим вопросом министерству спорта России и президенту ФХР Владиславу Третьяку.