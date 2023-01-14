Быков о Харламове: «Такие мастера — украшение и генофонд нашего хоккея!»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» вспомнил об игре против легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова, которому сегодня исполнилось бы 75 лет.

«К сожалению, мне посчастливилось играть против великой тройки ЦСКА Михайлов-Петров-Харламов только в одном сезоне, когда я выступал в составе челябинского «Трактора», но и этого было достаточно, чтобы на себе ощутить всю силу, мощь и талант этих великих игроков! Их мастерство и взаимодействия на льду вызывали восхищение! И чтобы «притормозить» их действия на льду, нужно было очень хорошо постараться!

Техническое мастерство, нестандартные решения и филигранное владение коньками ставили в тупик любую оборону соперника! Их игра вызывала восхищение, и можно было многому учиться у них, несмотря на то, что мы были соперниками. Цыгуров, главный тренер тогдашнего «Трактора», ставил нашу пятерку против звена Петрова, и было непросто сдерживать натиск этих игроков! Но, в тоже время, это был неоценимый опыт для своего развития!

В начале 80-х «Трактор» довольно неплохо играл против ЦСКА, был ничейный матч и один победный, но в целом противостоять армейцам было очень тяжело, хотя и почетно! А что касается легенды — Валерия Харламова — то отобразить словами мастерство и талант этого спортсмена непросто, как и играть против него! Такие мастера — украшение и генофонд нашего хоккея! Тонкое чутье дистанции, филигранная техника катания и владение клюшкой, видение и чтение ситуации. Нестандартные действия и решения на льду, с которыми все трое включались, а иногда и с подключения защитников, тоже первоклассных, ставили в тупик любую оборону соперника! Великие спортсмены великого клуба во всей красе пропагандировали его величество хоккей! Благодаря таким хоккеистам, как Харламов и его партнеры, многие мальчишки того поколения шли заниматься хоккеем, а болельщики имели возможность воочию наслаждаться их мастерством и талантом», — сказал Быков «СЭ».

Валерий Харламов — двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион СССР. Он погиб 27 августа 1981 года в возрасте 33 лет в результате ДТП.