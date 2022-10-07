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Сегодня, 17:04

Быков: «Жду, когда Федерация хоккея найдет правильные шаги для дальнейшего развития»

Быков ожидает, что Федерация хоккея найдет правильные шаги для дальнейшего развития
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о русофобии в мировом спорте.

«Переживаю за сборную команду и сложившуюся ситуацию. Жду, когда наши руководители лиги и Федерации хоккея найдут какие-то правильные шаги для дальнейшего развития. Думаю, что сейчас есть мировая тенденция к русофобии, и она будет продолжаться. Познать душу русского человека дано не каждому. К сожалению, не многие её распознали. В какой-то степени это наша вина, но мы открытая нация — кто захочет, тот узнает», — приводит слова Быкова Legalbet.

В пятницу, 30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.

Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно Россия и Белоруссия примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

Источник: https://legalbet.ru/news/bikov-poznat-dushu-russkogo-cheloveka-dano-ne-kazhdomu/
Хоккей
Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
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