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Сегодня, 12:05

Фетисов — о заявлении Тардифа про возвращение сборной России: «Не верю в эти слова, в зеленых майках нас вернут?»

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление президента Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люка Тардифа о возможном возвращении сборной России на международные соревнования.

«Не верю в эти слова. Мне интересно, как они нас будут возвращать? С флагом и гимном? В зеленых майках нас вернут? Вопрос, как они это решение примут. Если голосованием, то это бессмысленно. Если только это будет единоличное жесткое решение. Тогда будут всякие разборки. Пока я не вижу, каким образом это все будет происходить. Хочу ошибаться», — сказал Фетисов «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Дарик Агаларов

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Сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
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