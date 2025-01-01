Фетисов: «Желаю всем в новом году здоровья и терпения, насколько это возможное»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поздравил российских болельщиков и спортсменов с Новым годом.

«Желаю всем в новом году здоровья и терпения, насколько это возможное. Болельщикам желаю ходить не только на хоккей, но и на другие виды спорта. Чтобы и там поддерживали наших ребят в этой непростой ситуации», — сказал Фетисов «СЭ».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.