Юрист прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше по обвинению в шпионаже

Юрист Игорь Бушманов прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше по обвинению в шпионаже.

«Генеральное консульство России в Польше должно запросить через МИД Польши всю необходимую информацию, чтобы понять в чем конкретно его обвиняют. Пока точных обвинений никто открыто не говорил. Более того, международными конвенциями предусмотрен доступ дипломатов к задержанному россиянину. В Польше не имеют права не пускать российских представителей к задержанному. Но они имеют право не пускать российских юристов, поэтому российское генеральное консульство обратится к местным, польским юристам за помощью. Думаю, свой юрист найдется, но будет тяжело быстро понять масштаб происходящего. На это разбирательство уйдет много времени. Слишком мало информации и слишком тяжкие обвинения. Если его признают виновным, то отбывать наказание он будет в Польше», — приводит слова Бушманова Sport24.

Он также заявил, что в этом обвинении можно провести параллели с делом американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«С нашим хоккеистом могут сделать что-то подобное, если его признают виновным. Это может быть обмен или что-то подобное. Но пока он не является дипломатом, политиком или каким-то официальным лицом, поэтому судить будут как обычного приезжего гражданина России», — добавил Бушманов.

30 июня стало известно, что польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже. В пресс-службе министра — координатора по делам спецслужб считают, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».