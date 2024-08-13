Юрий Новиков рассказал, как работали арбитры в СССР

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о том, как работали судьи в советские времена.

«Вообще, это сложная, опасная и ответственная работа. Я помню, когда была дискуссия насчет введения видеопросмотров. Были скептики, которые говорили, что это не нужно, потому что матчи затянутся. Но это нужно для справедливости. Все эти технологии идут в помощь.

Помню времена, когда по двое судей работали на матчах. Одна половина площадки закреплялась за одним арбитром, а вторая — за другим. И они должны были быстро перемещаться и следить за игрой. Правда, советский хоккей был почище. Но судьи получали хорошую нагрузку. Сейчас работают четверо арбитров, есть видеопросмотры", — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Новиков работал со «Спартаком», новокузнецким «Металлургом», «Крыльями Советов» и другими клубами. В качестве тренера молодежной сборной России стал чемпионом мира-2011.