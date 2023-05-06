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Захар Бардаков: «Сборная Белоруссии сыграла, как «Локомотив» в КХЛ»

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Форвард сборной «Россия 25» Захар Бардаков прокомментировал поражение от Белоруссии со счетом 4:7 в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open.

«Матч получился тяжелым — это правда, — приводит «РБ Спорт» слова Бардакова. — Белорусы немного поменяли тактику. Они сыграли примерно так, как в КХЛ играет «Локомотив». Просто мы отдали им шайбу и играли без нее. В этом была наша проблема. То, что мы проводили вчера матч, а белорусы отдыхали, сильно сказалось. У нас даже 24 часов не было на восстановление, но на это нельзя смотреть. В чемпионате бывают сложнее ситуации. В плане сил это была очень тяжелая игра. Сейчас будем восстанавливаться и делать процедуры. 9 мая будет совсем другая игра».

9 мая сборная «Россия 25» примет Белоруссию в Красноярске.

Источник: bookmaker-ratings.ru
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