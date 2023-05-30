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Сегодня, 19:04

Симашев — о Кубке Будущего: «Матчи с Белоруссией за сезон не надоели»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Защитник молодежной сборной России (красные) Дмитрий Симашев подвел итоги турнира Кубок Будущего, который завершился сегодня в Минске.

— Мы уверенно выиграли первые два матча. Одна из сборных Белоруссии была чуть старше нас — это сильный соперник. Но мы собрались и выиграли ее. Сегодня, когда ушли в овертайм в матче с Белыми уже понимали, что выиграли турнир. Игра была равной. Но победа есть победа. Там тоже ребята хотели доказать, что способны обыгрывать Красных. Однако мы вытащили игру в третьем периоде.

Настрой на соперника сегодня изначально был сильным, потому что некоторые ребята друг друга не любят. Все хотели выиграть. Мы проиграли Белым в Новогорске два раза, и сегодня не собирались проигрывать вновь. Мне тренеры ни слова не сказали про сегодняшние стычки.

Возможно, наше большинство сегодня было несколько академичным. Если бы больше бросали, то забили бы больше.

Матчи с белорусами за сезон не надоели. Мы уже привыкли играть с ними. Пока все нормально. Большое количество скаутов НХЛ на трибунах не сковывает. Уже привык к ним за сезон. В начале регулярки постоянно следил за своим местом в преддрафтовых рейтингах. Но потом понял, что это непредсказуемая лотерея, что может случиться все. Поэтому сейчас не обращаю внимание на это, — подвел итог турнира Симашев.

Сборная России до 20 лет («красные») одержали три победы в трех матчах и стали победителями турнира.

Хоккей
Сборная России по хоккею
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