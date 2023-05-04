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Сегодня, 09:28

Защитник сборной Белоруссии Бокун — о матчах против России: «Классно играть такие серии»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник сборной Белоруссии Даниил Бокун в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от сборной России (2:6) во втором матче в Челябинске.

— Почему не получается навязать равную игру сборной России?

— В первую очередь из-за реализации моментов. Во-вторых, какие-то мелкие ошибки. В сборной России более опытные игроки. Они допускают меньше таких ошибок.

— Низкая реализация моментов — следствие нехватки свежести?

— Не думаю. Это мастерство ребят и уверенность в своих силах. Это придет со временем.

— Впереди еще много матчей против России. Не наступит перенасыщение одним соперником?

— Думаю, нет. Все в порядке. Классно играть такие серии. Можно сыграть еще больше матчей.

— В сборной Белоруссии новый главный тренер. Уже полностью привыкли и понимаете, что Дмитрий Квартальнов просит от команды?

— В большей степени да, но все равно требуется время, чтобы понять все нюансы и детали. За две игры это не делается.

Сборная «Россия 25» дважды обыграла команду Белоруссии — 4:0 и 6:2.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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