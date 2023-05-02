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Сегодня, 11:15

Никишин: «Не надо думать, что мы легко обыграем белорусов»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник СКА и сборной «России 25» Александр Никишин в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матчей против Белоруссии.

— Сейчас-то белорусов обыграете?

— Постараемся. Игр больше, чем на Кубке Первого канала.

— Специально сделали для вас, чтобы победили?

— Будем стараться выиграть. Белорусы — очень серьезный соперник. Не надо думать, что мы их легко обыграем. Кубок Первого канала показал, что они готовы биться и стараться, плюс к ним пришел новый тренер. Очевидно, что они будут играть до конца.

1 мая сборная отправилась в турне, в ходе которого посетит Челябинск, Астану, Красноярск, Тулу и Минск и сыграет против команд Белоруссии и Казахстана.

Александр Никишин. «Против ЦСКА в плей-офф было легче всего». Никишин — о сезоне в СКА и игре за сборную

Хоккей
Сборная России по хоккею
ХК СКА
Александр Никишин
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