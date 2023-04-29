Пашнин о приглашении в сборную: «Работал, играл, как положено, и вызвали»

Защитник СКА и сборной «России 25» Михаил Пашнин в интервью «СЭ» прокомментировал приглашение в состав национальной команды.

— Помните, когда вас последний раз приглашали в сборную?

— Наверное, лет пять-семь назад. Ездил на Евротур, когда тренировал Билялетдинов.

— Как восприняли вызов в сборную сейчас?

— Отлично. Всегда приятно выходить за сборную. В любом возрасте.

— Ждали, что такое может произойти еще раз?

— Не все зависит от меня. Работал, играл, как положено, и вызвали в сборную.

— Что ждете от матчей?

— Матчи точно будут непростые. Все готовятся этому. Думаю, будут хорошие игры. Удовольствие получат не только болельщики, но и хоккеисты.

— Нет мыслей, глядя на фотографии игроков других клубов с отдыха, что сейчас могли бы тоже отдыхать?

— Я особо в социальных сетях не сижу. Проблем с этим нет. Мы успеем отдохнуть.

— Белорусы — тот соперник, которого стоит опасаться, или вы так не считаете?

— Мы в основном только с ними и будем играть. Опасаться никого не надо. Надо выходить, играть и выигрывать.

Команда «Россия 25» проведет первый матч в рамках турне 2 мая против сборной Белоруссии, игра состоится в Челябинске.