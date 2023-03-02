Молодой хоккеист мог стать звездой НХЛ, но его карьеру перечеркнуло жуткое ДТП

История талантливого форварда Александра Черных.

Александр Черных

Родился 12 сентября 1965 года в Воскресенске (Московская область).

Нападающий. Воспитанник местного «Химика». Выступал за «Химик» (1981-1985, 1987-1989), ЦСКА (1985-1986), СКА МВО (1985-1987).

Двукратный победитель молодежного чемпионата мира (1983, 1984), олимпийский чемпион (1988), чемпион мира (1989).

На советского хоккеиста Александра Черных возлагали большие надежды. К своим 23 годам форвард выиграл молодежный и взрослый чемпионаты мира, а также стал олимпийским чемпионом 1988 года. Его ждали в США, где советскому спортсмену прочили хорошее будущее. Но стать выдающимся игроком ему помешал роковой случай.

Начало карьеры

Черных родился и вырос в Воскресенске. А жил Александр по соседству с Игорем Ларионовым.

— Мы с Игорем в одном доме жили! Он на шестом этаже, я — на четвертом. На нашей же улице жил и Сашка Смирнов, чемпион мира, ныне тренер «Ак Барса». Там пять девятиэтажек в ряд — почти в каждой хоккеист жил. А за угол завернуть — дом Андрея Ломакина и Валеры Каменского, — рассказывал Черных «СЭ».

Карьеру хоккеиста Черных начал в местном «Химике». Свой первый гол в чемпионате СССР он забил, когда ему еще не было и 17 лет. «Химик» во времена Черных считался сильной командой. Так, в сезоне-1988/89 воскресенский клуб оказался близок к победе в чемпионате СССР. Но воскресенцы в упорной борьбе уступили ЦСКА.

После его призвали в ряды вооруженных сил, и это позволило ему выступать за ЦСКА. Однако в армейской команде у него все пошло не так. Пришлось Черных поиграть немного в СКА МВО, а затем вернуться в родной «Химик».

Однако в Черных особенно верил Виктор Тихонов, возглавлявший тогда советскую сборную и ЦСКА. Именно легендарный тренер и пригласил Александра на Олимпиаду в Калгари. И это полностью характеризует его талант. Ему ведь было тогда всего 23 года, но он попал на Олимпиаду в качестве игрока «Химика», в то время как костяк команды составляли хоккеисты двух московских команд — ЦСКА и «Динамо».

— Еще недавно в ЦСКА я был не нужен, год проходит — и сразу Олимпиада. Не бывает так, понимаете? Тем более ситуация шаткая. Чемпионат мира в 1985-м сборная проиграла, в 1987-м — тоже. Олимпиаду надо было кровь из носу выигрывать. Карьера Тихонова могла пошатнуться, «доброжелателей"-то много... А меня брать — риск, — рассказывал он в интервью «СЭ».

Вячеслав Фетисов и Александр Черных. Фото ТАСС

Роковая поездка

Жизнь талантливого хоккеиста перечеркнула автомобильная авария. Прошло всего три дня после возвращения с триумфального чемпионата мира, как форвард вместе с семьей поехал на свадьбу к сестре. После праздника Черных трезвым сел за руль, но не справился с управлением.

— Были мы на двух машинах. Муж сестры — чуть впереди. Ровная дорога, отличный асфальт. В этот день я не пил! Никто бы меня после рюмки за руль не пустил. Ехали на озеро, на природу. Я не выдержал, обогнал его. А потом вдруг машину подбросило, и она перевернулась несколько раз. Сзади у меня три человека сидели, их стеклами посекло. У жены компрессионный перелом позвоночника. Я через лобовое вылетел, — рассказывал сам Черных после аварии.

Скорая помощь быстро прибыла на место ДТП, и хоккеиста в тяжелом состоянии доставили в больницу. У спортсмена диагностировали сотрясение мозга, переломы костей таза и руки. Врачи даже в какой-то момент перестали откачивать его, лишь уговоры родных заставили продолжить реанимирование спортсмена. Александра просто чудом вернули к жизни.

Черных выжил, но вот вернуться в большой спорт у него не получилось. После автомобильной аварии у него испортилось зрение, также он испытывал дискомфорт во всей правой части тела.

Как сложилась жизнь талантливого игрока?

Черных после роковой поездки пытался вернуться в хоккей, но, к сожалению, у него ничего не получилось. Как он признавался сам, первое время его сильно тянуло на лед, а сейчас уже нет. Некогда талантливый хоккеист не может даже играть за ветеранов и выходить на лед. Здоровье так и не позволяет.

Спустя время он развелся с женой, а после стал тренером. Непродолжительное время занимал должность председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Воскресенского района.

В настоящий момент Сан Саныч, как его сейчас все называют, воспитывает молодых талантов в родном Воскресенске.

— Так привязан к Воскресенску, что никуда не рвусь. Есть возможность отдохнуть за границей, друзья приглашают, но мне комфортнее на даче. Маму туда отвожу. В огородике копаюсь, шашлычок жарю, телевизор смотрю, — признается талантливый хоккеист, который из-за рокового случая не стал мировой звездой.