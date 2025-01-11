Умер хоккеист Алексей Зайцев. Он создал команду Ночной хоккейной лиги «Сталкер» и играл вместе с Буре

Под его руководством построили арену в столичном районе Куркино.

Основатель команды Ночной хоккейной лиги «Сталкер» Алексей Зайцев умер 10 января в возрасте 54 лет. Сообщение о его смерти появилось в Telegram-канале любительского клуба.

Причина смерти

В посте указано, что Алексей делал все, чтобы дарить эмоции всем, кто был рядом с ним.

«Вчера не стало Алексея Владимировича Зайцева. Нашего дорогого друга, отличного хоккеиста, руководителя хоккейной команды «Сталкер». Алексей был потрясающим человеком с большой буквы, это подтвердят все, кто был с ним знаком. Такая энергия, жизненная сила, уверенность, стойкость, открытость и эмпатия даны далеко не всем. Вечная память», — сообщили в клубе.

Фото ХК «Сталкер»

Руководитель «Сталкера» Александр Артюшкин назвал возможную причину смерти.

«Это случилось вчера в 10-11 часов вечера на тренировке. Предположительно, у него оторвался тромб. Он был потрясающим, очень надежным, порядочным человеком. Пока еще не решили, но, скорее всего, прощание с ним пройдет в понедельник или вторник», — цитирует Артюшкина ТАСС.

Официальную причину пока не назвали, эксперты устанавливают ее.

Чем известен Зайцев

Алексей на юношеском уровне представлял московское «Динамо», где играл вместе с Алексеем Жамновым, и ЦСКА, за который выступали Павел Буре, Сергей Зубов, Александр Могильный. А также защищал цвета сборной Москвы.

В мае 2014 года Зайцев создал команду «Сталкер», и в сезоне-2016/17 она стала чемпионом Ночной хоккейной лиги. За победу клуб получил грант 100 миллионов рублей, на которые под руководством Зайцева построили ледовую арену «Сталкер» в столичном районе Куркино.

«Строительство началось в самый разгар пандемии. В марте 2020 года после экспертизы проекта мы получили разрешение. И 5 октября вышли на участок. Около пяти месяцев участок готовился под стройку, и в марте 2021-го мы начали строительство комплекса. Завершили строительство в мае 2023-го. Закупили все необходимое качественное оборудование для всего комплекса. Мы приобрели все вентиляционное, холодильное, лифтовое, световое, звуковое, светотехническое оборудование, системы кондиционирования как ледовых полей, так и спортивных залов. Приобрели также ледозаливочные и бортоподрезные машины... По тому составу и объему оборудования и, самое главное, его техническим характеристикам, по энергоэффективности при последующей эксплуатации такого спортивного сооружения в Москве нет», — рассказывал Зайцев.

Качество льда на арене отмечали не только хоккеисты, но и фигуристы. Например, олимпийский чемпион в парном катании, двукратный чемпион мира Максим Маринин:

«Вышли на лед, попробовали качество льда и оказались очень приятно удивлены. Сочетание жесткости и мягкости льда для фигуристов идеально. Хороший микроклимат, воздуха достаточно, нет конденсата. Все отлично».