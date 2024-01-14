Владислав Третьяк: биография легенды советского хоккея

История выдающегося спортсмена.

Владислав Третьяк

Дата рождения: 25 апреля 1952 года.

Место рождения: Москва.

Вид спорта: хоккей.

Амплуа: вратарь.

Детство и юность

Владислав Третьяк воспитывался в спортивной семье. Его мать Вера преподавала физкультуру, выступала за женскую команду по хоккею с мячом. Отец Александр Третьяк был военным летчиком. У Владислава есть старший брат Валерий, который занимался плаванием. Третьяк-младший решил пойти по его стопам, правда, выбрал прыжки в воду. Помимо этого посещал акробатику и гимнастику. Также в семье была традиция — каждое воскресенье все ходили на каток.

Стать профессиональным хоккеистом Третьяк решил только в 11 лет, когда начал заниматься в ДЮСШ ЦСКА. На просмотре тренеры отметили его технику катания спиной вперед. Из всех кандидатов оставили только четверых, в их число входил и Владислав. Он пробовал играть на позиции нападающего, однако это ему не очень нравилось. Одной из причин стало то, что хоккейная экипировка доставалась не всем полевым игрокам, в начале 1960-х она была в дефиците. А вот для голкипера она была, и как раз в команде эта позиция была вакантной. К слову, отец хоккеиста не одобрял эти занятия. Даже смеялся над ним, называя его дворником с метлой. Но мальчик не бросил свое увлечение.

Владислав Третьяк и Анатолий Тарасов. Фото Игорь Уткин

Игровая карьера Владислава Третьяка

В 1967 году он начал выделяться среди сверстников и привлек внимание Анатолия Тарасова, тренера команды мастеров ЦСКА. По его приглашению Владислав посещал тренировки основной команды, при этом продолжал играть в юношеской (до 17 лет) и молодежной (до 19 лет). Талант, работа на тренировках и постоянная игровая практика позволили ему пробиться и закрепиться в основе армейцев.

Свой первый матч за ЦСКА Третьяк провел в 1969 году против московского «Спартака». В воротах сборной СССР дебютировал 3 декабря этого же года, в этой игре на турнире за приз газеты «Известия» советская команда победила Финляндию (5:1).

В 1970 году молодого вратаря включили в состав главной команды страны на чемпионат мира, где он впервые выиграл золото (всего — 10 титулов). Со следующего сезона Третьяк закрепился в статусе основного вратаря национальной сборной, в 1972 году вместе с ней стал олимпийским чемпионом. Голкипер принял участие в четырех олимпийских турнирах, еще на двух завоевал золото Игр (1976, 1984).

В 1976 и 1984 годах Третьяк удостоился права нести флаг страны на церемонии открытия Олимпийских игр. Он участвовал в Суперсериях между СССР и Канадой в 1972, 1974 и 1976 годах. Стартовый матч Суперсерии-72 Владислав Александрович называет одним из лучших за всю свою карьеру.

В 32 года Третьяк принял неожиданное для всех решение — завершить карьеру профессионального спортсмена. «Чтобы тренироваться до седьмого пота, каждое утро идти на зарядку, надо что-то внутри иметь. Мотивацию! Ну какая у меня мотивация? Четыре Олимпиады прошел! На двух знамя нес. Орден Ленина имел в 26 лет. У какого хоккеиста такое было? С одной стороны, жаль, что не поиграл в НХЛ. А с другой — может, и к лучшему. По крайней мере, здоровье сохранил. Меня бы там не щадили», — говорил Третьяк в интервью «СЭ» для знаменитой рубрики «Разговор по пятницам».

Владислав Третьяк защищает ворота сборной СССР. Фото Canadian Press

Тренерская карьера Владислава Третьяка

В 1990-х Третьяк пробовал себя в качестве тренера вратарей. Первым клубом, с которым он начал сотрудничать, был «Чикаго». Российский специалист работал с Эдом Белфором, благодаря чему вратарь дважды взял награду «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю НХЛ.

Третьяк работал в тренерском штабе олимпийской сборной России в 1998 и 2002 году. Национальная команда взяла серебро в Нагано и бронзу в Солт-Лейк-Сити. Третьяк также помогал сборной на Кубке мира в 2004 году.

Командные достижения Владислава Третьяка

Олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984)

Серебряный призер Олимпийских игр (1980)

Чемпион мира (1970, 1971, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983)

Серебряный призер чемпионата мира (1972, 1976)

Бронзовый призер чемпионата мира (1977)

Чемпион Европы (1970, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983)

Серебряный призер чемпионата Европы (1971, 1972, 1976)

Бронзовый призер чемпионата Европы (1977)

Обладатель Кубка Канады (1981)

Обладатель Кубка Вызова (1979)

Чемпион СССР (1970-1973, 1975, 1977-1984)

Серебряный призер чемпионатов СССР (1974, 1976)

Обладатель Кубка СССР (1969, 1973)

Личные достижения Владислава Третьяка

Лучший вратарь чемпионата мира (1974, 1979, 1981, 1983)

Лучший хоккеист Европы (1981, 1982, 1983)

Лучший хоккеист СССР (1974, 1975, 1976, 1981, 1983)

В 1989 году Третьяк вошел в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м — в Зал славы ИИХФ. Признан лучшим хоккеистом XX века по версии ИИХФ.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Доход и недвижимость Владислава Третьяка

Согласно публикациям на официальном сайте Госдумы за 2020 год (Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.) и 2021 год (Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.), Третьяк владел несколькими квартирами и земельными участками в России и Латвии, а его ежегодный доход превысил 20 миллионов рублей.

Своим самым любимым приобретением хоккеист называл дачу в Загорянке, владельцем которой стал почти полвека назад. Раньше здесь жили поэт Муса Джалиль, актеры Юрий Никулин и Олег Анофриев, комментатор Николай Озеров и многие другие советские знаменитости. Несколько лет назад на этом участке Третьяк возвел новый двухэтажный дом.

Личная жизнь Владислава Третьяка

Третьяк женат. С супругой Татьяной их познакомила подруга его матери. Правда, сперва хоккеист отказался идти на встречу, в планах было выступление на Олимпийских играх в Саппоро в 1972 году. Вернувшись домой с золотой медалью, он узнал, что девушка собирается замуж. Меньше чем через неделю он сделал ей предложение, но получил отказ. Однако родители настояли на скорой свадьбе, семья девушки была в восторге от статусного спортсмена. Ради торжества тренерский штаб сборной СССР даже разрешил отпраздновать бракосочетание за полторы недели до Суперсерии-72.

В семье родилось двое детей: сын Дмитрий и дочь Ирина. Наследники не пошли по стопам звездного отца, а выбрали другие профессии. Сын стал стоматологом, дочь — юристом. Зато внук Третьяка Максим стал вратарем. Сейчас он выступает за ХК «Сочи». «Он молодчина, не падает духом. Говорю ему: «Терпи! Старайся! На тренировках расслабляться нельзя! Рано или поздно придет твой час — и нужно быть готовым на сто процентов», — говорил Третьяк «СЭ».

Владислав Третьяк с женой Татьяной. Фото Global Look Press

Общественная деятельность Владислава Третьяка

После завершения игровой карьеры несколько лет работал в структуре ЦСКА: сначала сотрудником международного отдела, затем — заместителем начальника отдела спортивных игр.

В 1980-х избран депутатом Моссовета. В 1990-х годах был сотрудником машиностроительной компании"Bombardier из Канады. После этого открыл фонд «Международная спортивная академия Владислава Третьяка».

В 2000-м вошел в Президентский Совет по физической культуре и спорту. С 2003 года является депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия». В 2010 году стал членом Патриаршего совета РПЦ по культуре. Весной 2006 года был избран на пост президента Федерации хоккея России и с тех пор работает на этой должности. Удостоился чести зажечь олимпийский огонь на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи.