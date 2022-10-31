Бил женщину кулаком в лицо, посылал Тихонова. Главный скандалист советского хоккея

История Бориса Александрова.

Борис Александров родился 13 ноября 1955 года в Усть-Каменогорске в семье работяг. Родители Бориса спортом никогда не занимались, но отец — Виктор Александров — очень любил хоккей: именно он поставил Бориса на коньки, когда ему было пять лет. Виктор очень помогал своему сыну: заливал лед во дворе, иногда вставал на ворота, но полноценно участвовать в тренировках не мог, потому что потерял на войне ногу.

По прозвищу Гаденыш

В 1969 году в Усть-Каменогорске открылся Ледовый дворец, а в нем появилась хоккейная секция, в которую сразу записался Борис Александров. Его первым тренером стал Юрий Тарханов. С 16 лет юного хоккеиста начали подключать к основному составу местного «Торпедо». Уже с первых матчей Александров сумел зарекомендовать себя не только как техничного нападающего, но и как бойца — Борис не боялся вступать в борьбу с более взрослыми и крупными соперниками, хотя сам Александров не отличался габаритами (174 см, 85 кг).

Судьбоносным для перспективного нападающего стал 1973 год, когда в Усть-Каменогорск на товарищеские встречи приехал ЦСКА. Александров хорошо проявил себя в этих матчах и сильно заинтересовал руководство армейского клуба.

«В марте 1973 года к нам на две товарищеские игры приехал ЦСКА, правда, без основных игроков сборной. Сыграл я тогда вроде бы неплохо, забросил им, по-моему, три шайбы. В общем, через какое-то время приехал Анатолий Фирсов, в то время играющий тренер ЦСКА, поговорил с моими родителями, и в августе 1973 года я оказался в Москве», — так Борис Александров вспоминал свой переход в ЦСКА.

На первых тренировках в новом клубе Борис приятно удивил Анатолия Тарасова своей техникой, катанием и бойцовским характером. Главному тренеру ЦСКА импонировала манера игры Александрова — нападающий выкладывался на каждой тренировке и не стеснялся впечатывать в борт своих одноклубников. Молодой хоккеист не признавал авторитетов и играл против всех одинаково — доставалось даже Харламову.

«Борис обладал не по годам высоким мастерством и бойцовским характером. Когда он пришел в ЦСКА, мы прозвали его Гаденышем. В хорошем смысле. Чуть ли не на первой тренировке пацан из казахской глубинки полез с кулаками на самого Рагулина! В команде его давно только по отчеству, Палычем, звали, настолько был велик авторитет трехкратного олимпийского чемпиона. И тут такая невиданная наглость!» — так вспоминал Александрова Борис Михайлов.

Борис Александров. ФХР

Олимпийский чемпион в 20 лет

Первыми партнерами Бориса в ЦСКА стали Виктор Жлуктов и Владимир Викулов. В своем дебютном сезоне за армейцев дерзкий нападающий принял участие в 14 матчах и набрал 11 (8+3) результативных баллов. Пик славы Александрова пришелся на сезон-1975/76 — тогда состоялась легендарная клубная суперсерия между командами из СССР и НХЛ. За четыре встречи Борис отметился 6 (3+3) очками, а также запомнился стычками с Брэдом Парком («Бостон») и Питером Маховличем («Монреаль») — за что позже получил кличку Кассиус Клей (имя Мохаммеда Али до принятия ислама). Но самым значимым событием для Александрова в той Суперсерии стала заброшенная шайба в матче с «Монреалем» 31 декабря 1975 года. Именно она позволила ЦСКА уйти от поражения в матче, считающемся самым значимым на клубном уровне за всю историю хоккея.

«Хотя мне только 20 было, никакой боязни перед канадцами не испытывал. Мне, наоборот, хотелось побиться с ними, забить им. Когда смотрел Суперсерию 1972 года, до слез было обидно за наших, которых били, а они не отвечали. И я тогда для себя решил, что за них отомщу. И отомстил: и побил канадцев, и забил им, лишив самой сладкой победы в историческом матче. Как бы они гордились, если бы тогда выиграли 3:2. Но я им этого не дал сделать», — рассказывал Борис.

По итогам Суперсерии газета The New York Times выпустила большую статью об Александрове и признала нападающего главным открытием турнира, а на первой странице выпуска была размещена фотография советского хоккеиста.

После столь яркой игры молодой нападающий заслужил вызов в сборную СССР на Олимпиаду 1976 года, проходившую в Инсбруке. За шесть матчей юный форвард набрал 5 (2+3) очков. От Александрова на том турнире ожидали больше результативных действий, но из-за отсутствия постоянных партнеров у Бориса не получилось показать свою лучшую игру. Несмотря на это, сборная СССР стала олимпийским чемпионом, обыграв в решающем матче сборную Чехословакии со счетом 4:3.

Грубость и дисквалификация

Вряд ли кто-то мог подумать, что сезон-1975/76 так и останется пиком карьеры Александрова, — к 20 годам Борис уже был одним из лучших нападающих страны и имел все возможности для развития, но, как это часто бывает, слава вскружила голову талантливому спортсмену. Александров без очереди получил трехкомнатную квартиру в районе Чистых прудов и машину, женился на дочке знаменитого советского актера Николая Крючкова Эльвире и наслаждался жизнью.

В следующем сезоне начался постепенный закат карьеры Александрова — нападающий стал получать много удалений за неспортивное поведение, иногда пропускал тренировки, а в феврале 1977 года совершил поступок, который сильно ударил по его репутации: во время матча между «Спартаком» и ЦСКА, на котором присутствовал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, Александров толкнул на борт Валентина Гуреева, в результате чего спартаковец потерял сознание и получил тяжелое сотрясение мозга. А сам Борис получил большой штраф и самодовольно ушел в раздевалку.

Тот матч показывали по телевидению, а 9 февраля в «Советском спорте» вышла большая статья о поступке Александрова. «Мне не раз приходилось слышать этакое снисходительное: «Ну что вы (то есть мы, журналисты) придираетесь к Борису? Он еще мальчишка. Повзрослеет — поумнеет». Александров действительно взрослеет. Но умнеть?! Этот «мальчик» даже не подъехал к лежащему на льду Гурееву, а в раздевалку шел с этакой ухмылкой на лице... Вальяжной походкой, вразвалочку шествовал Александров по коридорам Дворца спорта. Шуба, пробор — все как полагается», — писал автор статьи.

Несмотря на это, хоккеист отделался двухматчевой дисквалификацией и условной дисквалификацией до конца сезона. В случае повторения подобного поведения нападающий рисковал завершить карьеру. После такого поступка отношение к Александрову изменилось — некоторые одноклубники отказывались здороваться и общаться с Борисом, а Владислав Третьяк, Виктор Жлуктов и Борис Михайлов осудили поведение Александрова на комсомольском собрании.

Более того, по окончании сезона с поста главного тренера был уволен Константин Локтев. Руководство армейского клуба считало, что в команде отсутствует дисциплина. Для исправления ситуации ЦСКА возглавил Виктор Тихонов.

Борис Александров — тренер «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Новый скандал и уход из ЦСКА

Летом 1977 года после одной из вечеринок в ресторане пьяный Александров решил поехать на такси — хоккеист подошел к остановке, на которой было много народу, но стоять в очереди не хотел, поэтому оттолкнул 55-летнюю женщину, а когда та возмутилась, ударил ее кулаком в лицо. Мужчины, находившиеся рядом, не дали Борису уехать и вытащили из машины. От самосуда спортсмена спас наряд милиции, прибывший на место преступления. Александров мог получить реальный срок, но в дело вмешалось руководство ЦСКА, которое не хотело портить репутацию клуба. Они уговорили женщину забрать заявление, поэтому хоккеист не понес никакого наказания, но отношение к нему стало хуже прежнего.

Отношения между новым тренером и Александровым не задались сразу.

«Начав работать с командой, вплотную познакомившись с хоккеистами, я увидел, что Борис парень, безусловно, одаренный, талантливый, но уж очень избалованный и не то что капризный, скорее просто вздорный. В лучшие годы Александрову были свойственны необычная обводка, смелость, игровая сметка. Его напористость и удачливость бросались в глаза. Впрочем, в глаза бросались и его грубость, хамство, откровенная неприязнь к соперникам» — писал Виктор Тихонов в своей книге «Надежды, разочарования, мечты».

Борису не нравились постоянные замечания со стороны нового тренера, поэтому между Александровым и Тихоновым регулярно возникали конфликты. Из-за одного из них хоккеиста отправили в СКА МВО. «Стою я на ступеньках, разговариваю со своей тогдашней ленинградской подружкой Мариной Леонидовой. Время — минут пятнадцать двенадцатого. Подъезжает Виктор Васильевич: ах ты, такой-сякой, завтра игра, а ты тут с проститутками стоишь... Ну я и ответил ему в том же духе, тоже не в очень приличной форме. В общем, на следующий день собрание — меня в Москву отправляют. Я обиделся, в Москву не поехал, остался в Ленинграде дня на четыре. А когда вернулся, узнал, что играю уже в СКА МВО», — рассказывал Александров.

«Ссылка» в Липецк получилась короткой — уже через год Борис оказался в «Спартаке». Реальным такой переход стал благодаря связям красно-белых. «Борису Павловичу Кулагину, тренеру «Спартака», пришлось потрудиться. Нашлись и в правительстве болельщики этого клуба, приняли специальное решение и отпустили меня с миром», — рассказывал Александров о своем переходе.

В «Спартаке» Борис в скандалы не попадал, наоборот, нападающий вел себя спокойно и показывал отличную игру. Тройка Александров — Рудаков — Шалимов забросила 73 шайбы и разделила приз «Три бомбардира» вместе с тройкой Михайлов — Петров — Харламов из ЦСКА. Следующий сезон (1980/81) сложился для Бориса гораздо хуже — в одном из матчей Александров сломал ногу. Нападающий провел в гипсе два месяца, а после восстановления играть в полную силу уже не мог. По итогам чемпионата «Спартак» занял второе место, но сам Александров не попал даже в десятку лучших бомбардиров. Так и закончилась его карьера в «Спартаке».

На следующий год нападающий вернулся в родное «Торпедо», выступавшее в то время в высшей лиге, и провел в команде семь лет. Каждый год Александров становился одним из лучших бомбардиров чемпионата, а один раз команде удалось подняться в элитный дивизион советского хоккея. Последний сезон игровой карьеры Борис провел в составе итальянского «Милана» в 1992 году.

Борис Александров. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Жизнь после хоккея

После этого Александров стал владеть прибыльным автосервисом и вел обычную жизнь. Но в 1994 году Борису предложили сыграть на чемпионате мира за сборную Казахстана. Возрастной нападающий откликнулся на это предложение, потренировался с командой, но сыграть на турнире не смог из-за московской прописки.

После этого Александров два сезона играл за родное «Торпедо», а по совместительству работал играющим тренером в сборной Казахстана. Через какое-то время Борису доверили должность главного тренера «Торпедо» и сборной Казахстана. С обеими командами Александрову удалось добиться немалых успехов, а главным достижением в тренерской карьере стал выход Казахстана в 1/8 финала Олимпийских игр 1998 года. В 2002 году Бориса неожиданно уволили из команды, обвинив его в финансовых махинациях, хотя он не занимался денежными вопросами.

Через несколько недель после отставки Александров решил съездить на предсезонный турнир в Уфу, чтобы посмотреть на игру своего сына Виктора (впоследствии — игрока «Авангарда» и ряда других российских клубов), выступавшего в то время за «Спартак». Та поездка стала для Бориса последней: 31 июля 2002 года у поселка Усть-Катав его BMW при обгоне вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Волгой» — Борис Александров погиб на месте.