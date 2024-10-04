Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, которому 6 октября исполняется 80 лет.

1 — Накануне 70-летия вы говорили: «В душе мне чуть-чуть за пятьдесят». А сейчас сколько?

— Ха! Чуть-чуть за шестьдесят.

2 — Блестящий ответ, Борис Петрович.

— Да я вообще о возрасте не думаю. Живу и живу. Радуюсь каждому дню, общению с приятными людьми, которые меня окружают. С удовольствием приезжаю на матчи ЦСКА, смотрю хоккей, участвую в клубных мероприятиях. У меня и выходных-то нет!

3 — Как вам работа Ильи Воробьева? Есть уверенность, что уже в этом сезоне армейцы снова будут бороться за чемпионство?

— В данный момент я уверен только в том, что перед ЦСКА правильно поставлена задача — завоевать Кубок Гагарина. Другой цели у нашего клуба быть не может. К сожалению, игра пока далека от идеала. Явно не хватает стабильности. Но ничего, команда новая, еще строится. Нужно потерпеть.

В ЦСКА собраны молодые и очень перспективные хоккеисты. В том числе ребята, которые вернулись из Северной Америки. Они считают себя игроками уровня НХЛ, хотя не каждому удалось там себя проявить. Поэтому сейчас с точки зрения психологии им надо кое-что поменять. Здесь-то не АХЛ, а КХЛ — вторая по силе лига мира!

4 — Главное разочарование на старте сезона?

— «Барыс». И десяти матчей не прошло, как уволили тренера!

5 — Отставка Дэвида Немировски напрашивалась? Или в Астане поторопились?

— Ой, вы в какое-то болото пытаетесь меня затянуть... Ладно, отвечу. Если руководители клуба берут тренера месяца на полтора — тогда все правильно сделали. Но если они хотят построить хорошую команду, нужно дать тренеру спокойно поработать. Минимум год. А лучше два.

6 — Последняя хоккейная новость, которая вас удивила?

— Приглашение в СКА Тони Деанджело. Серьезное усиление. Конечно, посмотрим, как проявит себя на длинной дистанции. Пока к американцу никаких вопросов. В первом же матче с «Северсталью» выглядел здорово, три результативные передачи отдал. В следующем, с «Куньлунем», еще две. Видно — старается, всё в охоточку... Отличный защитник!

Борис Михайлов и Валерий Харламов. Фото Олег Неелов

7 — Для Александра Мальцева игрок номер один в нашем хоккее — Анатолий Фирсов. Для Виталия Давыдова — Мальцев. Кого назовете вы?

— Не хочу сравнивать хоккеистов разных поколений. Да это и неправильно. Вот когда мы играли, лучшим был Валера Харламов. Однозначно! Суперигрок, который на площадке умел все. Еще и на трибуну успевал смотреть.

8 — Помню-помню тарасовский наказ: «Настоящий хоккеист должен видеть своих, чужих и блондинку в третьем ряду». А вам какие слова Анатолия Владимировича особенно врезались в память?

— Как-то после игры мне так по спине и почкам настучали, что мелькнула мысль: «Ну зачем буду лезть на пятак?» Три матча не обострял. И все три не мог забить!

Вызывает Тарасов. Хмуро: «Садись. Думай, почему тебя пригласил». Голову ломаю — где ж я завалился? Вчера если и выпил — чуть-чуть. С утра жену попросил принюхаться — нет выхлопа? Не было!

Тарасову ждать надоело, прервал мои размышления: «Что, надумал?» — «Нет». — «Значит, скажу я вам, молодой человек...» А если Тарасов говорил «молодой человек» — жди «подарка». Сделал паузу — и произнес: «Хоккеиста Михайлова, который работает на пятачке, я знаю. А хоккеиста Михайлова, который лазает по углам, не знаю и знать не хочу! Усек?»

«Вот пристал», — думаю. Но стараюсь на лице это не отобразить — иначе сомнет в крошку. Затем дошло: я же три игры не ходил на пятак. И что? Ноль голов! В следующей полез — сразу забил. Понял, что Тарасов наставляет правильно.

9 — В интервью Владимира Юрзинова наткнулся на удивительный пассаж: «У Михайлова не было особых природных качеств, чтобы стать классным хоккеистом. Средние габариты. Корявое катание. Бросать так и не научился. Когда в сборной мы, тренеры, хотели дать команде передышку, говорили: «Боря, а теперь ты от синей линии пощелкай». И у него летели сплошные «бабочки». Он сам смеялся, и ребята хохотали...» Ну и как это понимать — если в чемпионатах СССР вы забросили рекордные 428 шайб и вообще один из лучших игроков в истории нашего хоккея?

— А вы скажите при встрече уважаемому Владимиру Владимировичу: «Посмотрите на башенку. Сколько забил не умеющий бросать?!» Ему сразу все станет ясно. Конечно, у меня и партнеры были классные. Но без нормального броска я бы никогда 428 шайб не наколотил.

10 — Самая тяжелая из них?

— Четырехсотая. Ребята уже на пустые выкладывают — а у меня все мимо летит! Руки трясутся, ничего поделать с собой не могу. Это тянулось семь матчей. Катастрофа!

Наконец в Риге выкатываемся с Сашей Гусевым на динамовского вратаря Василенка. Шайба у меня, думаю: «Прости, Гусь, не отдам! Либо гол будет, либо Василенку хана». Под планку обычно не бросал, а тут ка-а-ак дал от ушей — тащи!" Вы даже не представляете, какое облегчение испытал.

Борис Михайлов в 1973 году. Фото Олег Неелов

11 — Смешные голы были?

— Не помню, с кем играли — я спрятался за чужими воротами. Присел, голкиперу меня не видно. В отличие от Володи Петрова, который выезжает на пятак. Пасует, я выскакиваю и укладываю шайбу в уголок. Вратарь в шоке озирается: «Ты-то здесь откуда?!» А меня смех душит: «Вася, не зевай!»

12 — Вычитал, что у вас дома гигантская коллекция шайб. Самый дорогой вашему сердцу экземпляр?

— Как раз четырехсотая. В Риге забрал, привез домой. Коллекция действительно большая, потом внуку отдам. Но с той шайбой ни за что не расстанусь. Она со мной уже на всю жизнь. Хотя... Может, Юрзинову при случае подарю. Нарисую на листочке шайбу, четверку с двумя нулями — и вручу.

13 — У вас еще остались мечты?

— Хочу с каким-нибудь клубом подписать контракт в качестве игрока и снова выйти на лед. Шучу! Мечты в моем возрасте очень простые. Пожить подольше. Например, до 85. Впрочем, сначала нужно этот год закончить, потом следующий. Как говорится, иду от матча к матчу. Было бы здоровье...

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Ох, вопрос! Никогда об этом не задумывался... Отвечу так: прав тот, у кого больше прав.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Я ненавижу вранье. Когда люди говорят одно, а делают совершенно другое. Со всем остальным готов примириться.