Тихонов звал в ЦСКА, но он выбрал водку и наркотики. Наследник Рагулина рыл могилы и умер на улице

Защитник Виктор Хатулев — несостоявшаяся легенда рижского «Динамо» и советского хоккея.

Первый советский игрок на драфте НХЛ

Рижское «Динамо» образца 70-х годов — однозначно одна из самых ярких команд чемпионата СССР. На скамейке — легендарный Виктор Васильевич Тихонов, на льду — не менее легендарные Хельмут Балдерис и Петр Воробьев. Чуть позже в столице Латвии зажгутся звезды Олега Знарка, Сандиса Озолиньша, Артурса Ирбе и Алексея Фроликова. Однако местные болельщики со стажем могут с уверенностью сказать — главным латышским талантом советских времен после Балдериса был Виктор Хатулев.

Пятьдесят лет назад казалось, что уроженца Риги ждет блестящее будущее. Рост под 190 см, почти центнер веса — эдакий Лачплесис (герой латышского эпоса) с шикарными усами на коньках. У него были классный щелчок, отменное для своих габаритов катание, а главное — безумное трудолюбие и взрывной характер, из-за которого он частенько ввязывался в драки на пустом месте. Для советского хоккеиста той эпохи такой набор сильных качеств был нетривиальным. Зато он просто идеально подходил для НХЛ, в историю которой Хатулев вошел как первый советский хоккеист, выбранный на драфте.

Безумный потенциал в воспитаннике «Динамо» видели не только представители «Филадельфии», не побоявшиеся в 1975 году во времена железного занавеса потратить пик девятого раунда на «здоровяка из Страны Советов», но и Виктор Тихонов, который в 1973-м начал привлекать молодого рижанина в основу главной команды республики. Знаменитый тренер быстро смекнул, что безудержную агрессию молодого хоккеиста можно направить в правильное русло, практически сразу перевел его с позиции крайнего нападающего в защиту и точно не прогадал. Как результат, он довольно быстро свыкся с новой ролью и с первых же матчей начал размазывать по бортам нападающих соперников, при этом продолжая регулярно подключаться в атаку и набирать очки. Говорят, Хатулев был настолько хорош, что некоторые стали в нем видеть прямого наследника Александра Рагулина.

Не испытывал недостатка внимания рижанин и со стороны сборной СССР. Динамовец роскошно отыграл на двух неофициальных МЧМ в 1974 и 1975 годах, набрав 14 (7+7) очков в 9 матчах. На втором турнире он даже стал автором золотого гола в решающем матче с канадцами, был признан лучшим нападающим и попал в символическую сборную молодежного первенства. А ведь вместе с ним в одной команде играли такие глыбы, как Мышкин, Билялетдинов, Александров, Жлуктов, Первухин, Бабинов и Брагин. Хатулев вполне мог превратиться в игрока схожего уровня.

Не зря же Петр Ильич Воробьев в интервью «СЭ» назвал самым крупным нераскрывшимся талантом на своей памяти именно Хатулева.

— У него все могло сложиться в десять раз лучше, — вспоминал специалист. — Думаю, он рано стал изменять хоккею, с режимом не все в порядке. Тоже смерть до срока — нашли на улице, сердце отказало. Я как раз работал в Германии, ребята-немцы мне заметку принесли: «Вы знали такого?» Как же, говорю, не знать. Играли вместе... Хороший парень был, просто отличный. Безотказность и сгубила.

Мог ли перспективный защитник доехать до НХЛ? В 2008 году известный канадский журналист Денис Гиббонс в авторитетном еженедельнике The Hockey News предположил, что «Флайерз» сделали попытку уговорить Хатулева сразу по окончании неофициального МЧМ-1975 в Виннипеге. Однако тот на все уговоры скаута «Летчиков» Эрика Колвилля не подался. «Филадельфия» тем не менее потратила на перспективного игрока выбор на драфте. Вот только сам хоккеист узнал об этом лишь спустя три года.

Виктор Хатулев.

Удар судьи подвел черту

Но доехать до Пенсильвании Хатулеву помешал не столько железный занавес или бездушные советские чиновники, сколько алкоголь, который в сочетании с его вспыльчивостью и буйным нравом приводил к совершенно разрушительным последствиям. Виктор был далеко не единственным хоккеистом, чью любовь к хоккею заглушало пристрастие к «беленькой». Однако на фоне остальных загульных товарищей его проблемы с режимом принимали гипертрофированные размеры. В Риге о похождениях своего воспитанника, разумеется, знали и наградили обидной кличкой Фикус. При чем здесь обычное комнатное растение? Все просто — как известно, его нужно регулярно поливать.

Пожалуй, самая известная история случилась с ним во время поездки с командой на турнир в Чехии, когда он пошел гулять с партнером по команде Балдерисом. В итоге Хатулев прилично набрался, учинил дебош, подрался с работниками гостиницы, и его отправили домой. Результат не заставил себя долго ждать — по возвращении в СССР советские спортивные власти лишили его звания «мастер спорта» и выписали условную дисквалификацию на два года. Только по-настоящему алкоголь ударит по Хатулеву после того, как его хоккейная карьера закончится всего в 26 лет.

В «Динамо» за пьяные выходки талантливого хоккеиста постоянно штрафовали и несколько раз направляли на общественные работы, а на каком-то этапе и вовсе пытались закодировать. Одним летом защитник трудился на фабрике по производству искусственной кожи, причем полученная там зарплата пошла на оплату штрафов за прошедший сезон. Протягивал руку помощи хоккеисту и Тихонов, приглашавший его в ЦСКА вместе с Балдерисом. И если трехкратный чемпион мира согласился на поездку в Москву, то Виктор отказался покидать родную Ригу и вылезать из зоны комфорта, в которой ручьями текла водка.

Виктор Тихонов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Злая ирония ли, но именно матч с ЦСКА в 1979-м отчасти и стал для него роковым. Во время одной из потасовок на льду разгоряченный Хатулев пытался ударить лидера армейцев Владимира Викулова, но попал прямо по голове линейному судье Михаилу Галиновскому. Изначально защитника решили наказать пожизненной дисквалификацией, но чуть позже заменили приговор всего одним годом без хоккея и исключением из списка кандидатов в сборную.

— Это был несчастный случай, — вспоминал арбитр в интервью коллеге Алексею Шевченко. — Хатулев попытался ударить армейца Владимира Викулова. Я-то был лайнсменом, вижу — драка начинается, и встал между ними. А Хатулев — парень заводной, у него кулаки больше моей головы. Он уже замахнулся для удара и остановиться не мог. Попал, что тут говорить. Отправил меня в нокдаун, я на лед сполз по Викулову, который стоял за мной. Не сразу удалось подняться. Меня потом Викулов благодарил: «Миша, мы с тобой молочные братья. Спас ты меня от смерти». Тот матч смотрел по телевизору Леонид Брежнев. И после матча мне звонят из Москвы — срочно возвращайся на разбор. В Госкомспорте было разбирательство, и Хатулева дисквалифицировали до конца сезона. Мы как-то с ним посидели в Риге, он извинился. Я, говорит, не тебя хотел ударить, а Викулова. Он же все в меня своей клюшкой тыкал и тыкал.

Отбыв дисквалификацию, Хатулев все-таки вернулся на лед. Но уже в 1981-м Виктор принял решение завершить карьеру, а его лучшим другом окончательно стал алкоголь. Практически сразу по Риге полетели слухи, что, помимо водки, бывший хоккеист подсел на наркотики. А когда в 1985 году в авиакатастрофе разбилась его жена Инесса, то он запил еще сильнее. Без любимой игры динамовец освоил сразу несколько новых профессий: работал водителем такси, охранником, рыл могилы на одном из местных кладбищ, охранял склады и научился гравировке на надгробиях. Скончался Хатулев, когда ему было лишь 39 лет. Умер на улице рядом со складом — говорят, не выдержало сердце после очередного запоя, продолжавшегося почти месяц.