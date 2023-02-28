«Подсел на таблетки и закончил». Советский хоккеист зажигал в ЦСКА, но запил из-за смерти брата

Трагедия уникального Игоря Вязьмикина.

Игорь Вязьмикин забивал канадцам и был любимчиком легендарного Виктора Тихонова. В 17 лет форвард феерил в ЦСКА, в 20 держал золотую медаль МЧМ, а в 21 был на карандаше у клуба НХЛ. Вязьмикин подавал большие надежды, но обидная травма и проблемы с алкоголем помешали ему стать мировой звездой.

Судьба хоккеиста могла сложиться иначе, если бы не убийство брата.

Карьера Вязьмикина в хоккее вообще могла не состояться. С шести лет мальчик совмещал занятия на льду с футболом. С одной тренировки он отправлялся на другую. Благо, что обе спортшколы относились к московскому ЦСКА. Первым тренером Вязьмикина в хоккее стал олимпийский чемпион Юрий Моисеев. Специалиста считали одним из лучших учеников великого Анатолия Тарасова. Основам футбола его обучал тоже небезызвестный тренер — вице-чемпион Европы Альберт Шестернев.

«Как-то прихожу на футбольный ЦСКА, в перерыве выступали ребята, воспитанники армейской школы. Один высокий сразу бросился в глаза, всех возил с мячом. Вязьмикин!» — вспоминал Михаил Васильев в «Разговоре по пятницам».

К 13 годам Вязьмикин понял, что хочет сконцентрироваться на игре в хоккей. Однако за год до этого случилось страшное событие. Старший брат Игоря был убит при таинственных обстоятельствах. Потеря близкого человека подкосила юного спортсмена. Хоккеист пристрастился к алкоголю. Хотя на первых порах это не мешало ему развиваться в хоккее.

В 16 лет молодой талант пробился в основу главной команды ЦСКА и сразу обратил на себя внимание. В дебютном сезоне-1983/84 за москвичей 17-летний Вязьмикин набрал 20 (8+12) очков в чемпионате СССР. В сильнейшем турнире страны с легендарными партнерами по команде Игорем Ларионовым и Вячеславом Фетисовым. Тренеры отмечали природный талант и силу Вязьмикина.

«Силищей обладал феноменальной, — говорил в интервью «СЭ» Владимир Юрзинов-младший. — Исключительные природные данные. На первой же тренировке легко закинул на плечи стокилограммовую штангу и начал приседать. Я обалдел».

От молодой звезды до дисквалификации

В 1983-м Вязьмикин помог сборной СССР занять первое место на юниорском чемпионате мира. Спустя три года форвард прославился благодаря МЧМ. На турнире в Канаде советская команда в финале разбила «кленовых листьев» (4:1). В том матче Вязьмикин забил гол в стиле Валерия Харламова. Форвард молодежки СССР ловко проскользнул между канадцами и поразил ворота Крэйга Биллингтона.

За свою манеру игры Вязьмикин получил прозвище Змей. Международная федерация хоккея (ИИХФ) включила россиянина в топ-3 лучших игроков турнира.

После триумфа на молодежном мировом первенстве Вязьмикина заявили на взрослый ЧМ-1986. Нападающий должен был играть в одной тройке с Валерием Каменским, но судьба распорядилась иначе. За день до старта соревнований Вязьмикин получил травму. Во время отработки большинства Владимир Константинов толкнул Алексея Гусарова, а тот наехал на ногу Змею. Медики наложили 8 швов Вязьмикину и запретили играть на ЧМ.

«Когда играли в Канаде, его никто не мог остановить, — рассказывал «СЭ» Виктор Тихонов-старший. — Гениальный хоккеист! Спился? Подсел на таблетки. Седуксен, феназепам, еще что-то... И закончил с большим хоккеем».

Вязьмикин периодически нарушал режим в ЦСКА. С ним не мог справиться даже Тихонов. Однажды форвард перелил водку в бутылку из-под боржоми. Наставник ЦСКА, зная о слабостях игрока, поселил его в своем номере и не спускал глаз. А Вязьмикин лежал на кровати, потягивал напиток из горлышка. Тренер увидел, что нападающий прикрылся газетой, которую читал вверх ногами. Насторожился, принюхался, открыл бутылку и все понял.

В 1987-м постучали со дна. Спортивное руководство СССР дисквалифицировало Вязьмикина после одного из «веселых» вечеров на базе в Новогорске. Карьера могла завершиться, так толком и не начавшись. Змей работал на заводе, пока о случившемся не узнал Фетисов. Олимпийский чемпион-1988 замолвил слово за Вязьмикина, которого вскоре вернули в большой хоккей.

НХЛ и галопом по Европе

В 1989 году Вязьмикин перебрался в «Химик», где выступал два сезона и набрал 43 (18+25) очка в 57 матчах. Отказ от спиртного сопровождался проблемами с дисциплиной. В результате чего испортились отношения с Владимиром Васильевым, тренером клуба из Воскресенска. По словам специалиста, у Вязьмикина начались проблемы с головой на фоне гибели брата.

Несмотря на пристрастие советского хоккеиста к стакану, на него обратили внимание в НХЛ. В 1987 его задрафтовал «Эдмонтон». Спустя три года Вязьмикин подписал полноценный контракт с «Ойлерз». Легендарного Уэйна Гретцки он там не застал.

Вязьмикин признавался, что попал в канадскую команду в неудачный период. «Эдмонтон» переживал смену поколений, поэтому в клубе была жесточайшая конкуренция. Продемонстрировать свой уровень полностью ему не удалось. Нападающий забил только один гол за четыре матча, а затем отправился в фарм-клуб. В ИХЛ задержался в «Милуоки Эдмиралз» и в фарм-клубе «Лос-Анджелеса». К сожалению, в НХЛ ему закрепиться не удалось.

Следующий хоккейный этап россиянина прошел в Европе. Турне по Италии, Дании и Финляндии завершилось в сезоне-1997/98, когда Вязьмикин вернулся в ЦСКА. Через год перешел в «Северсталь», где за 21 матч набрал 8 (3+5) очков и вскоре завершил карьеру. В нулевые работал тренером и возглавлял молодежку «Спартака».

Как ранее признавался Валерий Брагин, Вязьмикин был самым большим нераскрывшимся талантом. Они вместе играли за «Химик».

«Вот это был талант невероятный. Когда начинал, всем казалось, такого хоккеиста еще не было. Но все закончилось, не начавшись. Не так давно умер», — рассказывал Брагин в интервью «СЭ».

30 октября 2009 года Вязьмикин умер в возрасте 44 лет после продолжительной болезни. Незадолго до смерти четырехкратный чемпион СССР позвонил известному спортивному доктору Валерию Конову:

— Это был не голос — какое-то шипение на конце провода, — говорил в «Разговоре по пятницам» Конов. — Говорю: «Кто это?» — «Игорь Вязьмикин. У меня большие проблемы, рак горла». Я его практически не слышал, насилу разобрал эти слова. Собирался приехать к нему в больницу — но мы как раз улетали на следующий день. А когда вернулись — уже некого было навещать. Славное было поколение — Вязьмикин, Татаринов...