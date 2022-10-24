Депрессия беспощадно выжгла олимпийского чемпиона. Легендарный хоккеист ужасно закончил жизнь

Трагическая история первого советского победителя мирового первенства и Олимпийских игр Евгения Бабича.

В середине прошлого века совмещение нескольких видов спорта было привычной практикой в СССР, поэтому нельзя сказать, что Евгений Бабич, совмещавший сразу три спортивные дисциплины (хоккей с шайбой, футбол и хоккей с мячом), был уникальным человеком. Аркадий Чернышев, Всеволод Бобров, Валерий Маслов — у них и многих других советских спортсменов был опыт игры сразу в трех видах.

Судьба Бабича оказалась трагичной: после окончания игровой карьеры он стал тренером, но большого успеха добиться не удалось.

Бенди и футбол

Евгений Бабич родился в Москве в семье спортсменов: родители увлекались лыжами, старший брат профессионально занимался хоккеем и футболом, а сестра долгое время играла в хоккей с мячом в составе «Буревестника». Поэтому любовь к спорту у Евгения была вполне объяснима.

Свою профессиональную карьеру Евгений Бабич начал в 1940 году — нападающий провел два матча в составе «Буревестника» — команды по хоккею с мячом. За свою карьеру в бенди спортсмен стал двукратным обладателем Кубка СССР в составе ЦДКА, а также был удостоен звания мастера спорта по хоккею с мячом.

А в 1946 году Бабич впервые вышел на футбольное поле в основном составе ЦДКА. Дебют нападающего получился идеальным — Евгений забил гол в ворота тбилисского «Динамо», а армейцы закрепились на первом месте в турнирной таблице чемпионата. В итоге Бабич в том году стал чемпионом СССР по футболу, правда, это достижение оказалось для нападающего единственным в этом виде спорта. В сумме Евгений провел всего 12 матчей на профессиональном уровне (девять — в составе ЦДКА, три — в составе ВВС), а гол в ворота «Динамо» остался единственным на его счету.

Хоккей

В 1946 году в СССР впервые был проведен чемпионат по хоккею с шайбой. ЦДКА, в составе которого выступал Бабич, занял второе место, уступив в решающем матче московскому «Динамо» со счетом 2:1. Лучшим снайпером того первенства стал нападающий ВВС Анатолий Тарасов, забросивший 14 шайб.

После чемпионата у Тарасова и куратора ВВС Василия Сталина произошел конфликт, поэтому свой следующий чемпионат Анатолий начинал в составе ЦДКА. Именно благодаря этому переходу в армейском клубе образовалась первая супертройка в истории советского хоккея — Бобров — Бабич — Тарасов. Уже в первый год совместной игры они забросили 97 шайб, из которых 22 были на счету Бабича. Закономерным итогом такой результативной игры стало чемпионство ЦДКА.

Через год после своего первого чемпионства Евгений Бабич перешел в команду ВВС. В ту команду, которая разбилась 5 января 1950 года при посадке в свердловском аэропорту «Кольцово». По одной из версий считается, что Бабич перешел в команду до трагедии и не полетел на матч только из-за отсутствия документов, но на самом деле договориться о переходе нападающего удалось лишь в конце февраля — через полтора месяца после трагедии, а в январе между ЦДКА и ВВС велись сложные переговоры. Сам Евгений в это время продолжал играть за армейцев, поэтому в том самолете Бабича и не должно было быть.

Зато в нем могли находиться другие хоккеисты — Всеволод Бобров должен был лететь на матч, но его будильник остановился ночью, и из-за этого нападающий проспал, а Виктору Шувалову не лететь на матч сказал тренер ВВС Борис Бочарников. «Следующий матч в Челябинске. Передают: холод собачий, под тридцать. Надо бы пораньше полететь, акклиматизироваться. Заказывайте самолет. Шувалова не берите. Мало ли что», — вспоминал слова тренера Виктор Шувалов. Дело в том, что нападающий только перешел из «Дзержинца», поэтому в Челябинске его считали предателем.

Именно из этих игроков сложилась новая ударная тройка команды Василия Сталина. Они привели ВВС к трем чемпионствам подряд (1951-1953). Они каждый год были лидерами в списке лучших бомбардиров чемпионата.

В марте 1953 года, после смерти Иосифа Сталина, за отказ командовать одним из военных округов был уволен Василий Сталин. Практически сразу после этого была распущена хоккейная команда ВВС, а многие игроки (в том числе и Евгений Бабич) перешли в ЦДКА, потому что формально спортивное общество авиации было слито с армейским как подведомственное. Но, к сожалению, показывать свою лучшую игру в ЦДКА Бабич не мог, потому что армейский клуб в то время возглавлял Анатолий Тарасов, который был обижен на Евгения из-за его перехода в ВВС. Поэтому игровое время нападающего сократилось, а иногда он и вовсе не попадал в состав.

Евгений Бабич и Всеволод Бобров. Олег Неелов, Фото архив «СЭ»

Карьера в сборной

В 1954 году сборная СССР впервые приняла участие в чемпионате мира. Дебют на мировом первенстве получился великолепным — советские хоккеисты в заключительном матче разгромили канадцев со счетом 7:2 и стали чемпионами мира. Большую роль в том триумфе сыграл Бабич — именно с его передачи Виктор Шувалов сравнял счет в матче со шведами (1:1).

Через два года сборная СССР впервые приняла участие в Олимпийских играх. Дебют вновь получился идеальным — советские хоккеисты выиграли турнир, а Евгений Бабич навсегда вошел в историю как игрок, забросивший первую олимпийскую шайбу сборной СССР. «Счет олимпийским голам открыл Женя Бабич. Это случилось в игре против сборной Швеции. Мы горели 0:1. Бабич сначала сравнял счет, а потом забросил и вторую шайбу. В итоге наша команда выиграла 5:1», — рассказывал Шувалов

В 1957 году Бабичу выпала честь сыграть за сборную на первом домашнем чемпионате мира, но из-за травмы нападающий не сумел помочь команде в решающих матчах. После турнира хоккеист принял решение завершить карьеру и перешел к тренерской деятельности.

Тренерство

Свою тренерскую карьеру (как и игровую) Евгений Бабич начал в хоккее с мячом. По рекомендации Всеволода Боброва Бабича утвердили на должность главного тренера ЦДКА. Несмотря на то что его команда не добилась особых успехов, через два года Евгению доверили аналогичный пост в команде по хоккею с шайбой. Примечательно, что Бабич сменил Анатолия Тарасова, который и до этого был обижен на Евгения. Под руководством нового тренера команда проигрывала много матчей — руководство терпело, но после поражения от «Динамо» со счетом 5:14 Бабич был уволен с поста главного тренера ЦДКА.

В сезоне-1962/63 в Евгения поверили в Ленинграде и утвердили его на должность главного тренера СКА. К сожалению, у Бабича не получилось и здесь — восьмое место по итогам чемпионата и увольнение меньше чем через год. После этого тренер четыре года поработал в немецком «Форвертсе», а заключительным клубом для Бабича стал омский «Каучук».

К сожалению, прославленный хоккеист так и не сумел проявить себя в новом амплуа, из-за чего у Евгения начала развиваться депрессия. У Бабича была квартира, машина, семья, но даже это не спасало бывшего спортсмена. Друзья и товарищи Евгения отмечали, что в последние годы Бабич стал часто жаловаться на жизнь и выглядел очень грустным.

В свой последний день Евгений с товарищами зашел в кафе и неожиданно для всех спросил о самоубийстве. Друзья приняли этот вопрос за шутку, а один из них даже решил подыграть товарищу. После этих слов Бабич пожал друзьям руки и пошел домой. На следующее утро Евгений был найден мертвым в собственной ванной.