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«Ну и дурак же он!» Ссора легенд советского хоккея Майорова и Якушева

Отдел хоккея «СЭ»
Борис Майоров и Александр Якушев.
Борис Майоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Почему символы «Спартака» и сборной СССР не разговаривают друг с другом уже более 20 лет.

В российском хоккее, как и в любой другой сфере жизни, регулярно возникают конфликты. Однако то, что хоккеисты, долго игравшие вместе и считающиеся легендами одной команды, не разговаривают друг с другом на протяжении 20 и более лет, — довольно редкое явление.

Александр Якушев и Борис Майоров — величайшие легенды «Спартака» и сборной СССР.

Примечательно, что впервые Якушев попал в основной состав «Спартака» из-за травмы Бориса Майорова. «Это был конец сезона 1964 года. Мы играли с «Крыльями Советов». Борис Майоров пропускал матч из-за травмы. И Всеволод Бобров, который тогда тренировал «Спартак», поставил меня в тройку со Старшиновым и Евгением Майоровым. Матч мы выиграли — 1:5. И одну из шайб, как раз с передачи Майорова, удалось забросить мне. Конечно, это запомнилось на всю жизнь», — вспоминал свой дебют Александр.

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В одной команде нападающие провели пять лет. За это время они дважды стали чемпионами СССР и регулярно выступали за сборную на чемпионатах мира. В 1969 году Борис Майоров закончил игровую карьеру, а Александр Якушев продолжил выступать за «Спартак», но конфликт между прославленными хоккеистами случился гораздо позже.

В 1998 году герои нашей статьи снова пересеклись в московском клубе, но уже в другом качестве — Борис Майоров стал президентом «Спартака», а Александр Якушев — главным тренером. В конце XX века красно-белые уже не представляли такой силы, как в советское время, — команда стабильно шла в середине-конце турнирной таблицы и не претендовала на призовые места. Вряд ли кто-то ожидал, что с назначением Якушева «Спартак» снова станет фаворитом чемпионата, но результат сезона-1998/99 удивил всех — легендарный клуб занял 19-е место в Суперлиге и вылетел в «вышку».

Борис Майоров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Борис Майоров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В следующем сезоне красно-белые чередовали победы с поражениями, а качество игры у команды оставляло желать лучшего. Неудивительно, что в один момент терпение у руководства лопнуло.

«Сезон-1999/00. Якушев — главный тренер «Спартака», я — президент клуба. У команды ни игры, ни результата. Прихожу на тренировки — изо дня в день одно и то же. Полное отсутствие идей. Схемы на доске фломастером рисует Саша Баринев, помощник. Якушев в стороне. Аналогичную картину наблюдал и в сборной, с которой он тогда параллельно работал. Вся тактика — на Билялетдинове, ассистенте. Якушев от макета вдалеке» — рассказывал Борис Майоров.

Неудовлетворительные результаты вынудили руководство принять меры для улучшения ситуации. Никто не спешил отправлять Якушева в отставку, но на совещании было принято решение об усилении тренерского штаба команды.

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«Собираю в клубе совещание, предлагаю укрепить штаб: «Нужен человек с мозгами. Умеющий анализировать тренировочный процесс, тонко понимающий игру». Остановились на кандидатуре Володи Шадрина. Все за. Пригласил Якушева, объяснил ситуацию. Он — в штыки» — вспоминал Майоров.

После совещания президенту клуба все-таки удалось уговорить главного тренера и пригласить Шадрина в «Спартак». На следующий день Борис Майоров представил команде нового тренера, а в конце своей речи спросил: «Ребята, вопросы есть?» Все хоккеисты промолчали, а Якушев сказал: «Есть. Я — против! Категорически!»

Несмотря на договоренности между Майоровым и Якушевым, главный тренер не позволил войти в тренерский штаб Шадрину, чем сильно разозлил президента клуба.

«Я обалдел, свернул собрание. Поднялся в кабинет, минут через пять ветераны постучались — Тюриков, Болдин, еще кто-то: «Ну зачем нам Шадрин? Мы не хотим изменений в штабе», — вспоминал Майоров.

Александр Якушев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Якушев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хоккеистам нравилось играть под руководством Якушева, потому что он выстраивал свою работу на уважении к игрокам, а не на диктатуре, в отличие от тренеров старой школы. Поэтому ветераны решили встать на сторону своего наставника.

В итоге тренерский штаб остался прежним, а Шадрин был назначен на должность вице-президента клуба.

Майорова очень удивляло такое нежелание Якушева брать Шадрина, ведь во время игровой карьеры нападающие играли в одной тройке и хорошо общались друг с другом.

«Я же лишь время спустя узнал, почему он так воспринял появление Шадрина. Оказывается, и с ним враждует. Когда играли — отлично ладили. А потом... Говорят, жена настраивала Якушева. Мол, Шадрин такой-сякой, бабник, пьяница. Притом что Володька — большой умница, интеллектуал», — рассказывал Майоров.

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В сезоне-1999/00 Якушев не смог вывести «Спартак» обратно в элиту российского хоккея, поэтому руководство клуба приняло решение отправить тренера в отставку. После этого Якушев обиделся на Майорова и перестал с ним разговаривать.

Прошло уже 22 года, а прославленные хоккеисты до сих пор не общаются друг с другом. Показательный момент произошел в декабре 2016 года во время празднования 70-летия отечественного хоккея. «Иностранцы сидят, ветеранов полно. Мы с Третьяком какие-то призы вручаем. Зовут и Якушева на сцену. Демонстративно проходит мимо, встает рядом с Владиком, ему протягивает руку, мне — нет. Думаю, удивились многие. А Третьяк сказал потом: «Ну и дурак же он!»

Алексей Мальков

Хоккей
Сборная СССР по хоккею
ХК Спартак (Москва)
Александр Якушев
Борис Майоров
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