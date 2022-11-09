Конфликт Третьяка и Фетисова начался не вчера. Что не поделили хоккейные легенды

Обмен колкостями, граничащие с оскорблениями в СМИ, — не сюрприз и не эмоции, а долгое стратегическое противостояние звезд советского хоккея и спортивных чиновников.

Как поссорились Владислав Александрович с Вячеславом Александровичем

Обмен нелицеприятными высказываниями в спортивных СМИ — вымирающий жанр. Особенно если дело касается действующих атлетов и должностных лиц. Исключения составляют боксеры и бойцы ММА, где так называемый треш-ток — часть PR-стратегии по привлечению зрителей. Не выбирают порой выражения и ветераны, выступающие в качестве экспертов. Что вполне объяснимо: они не трудоустроены в каких-либо лигах, федерациях или клубах, а громкие фразы порой помогают лишний раз обратить на себя внимание.

В остальном персонажи профессионального спортивного сообщества окружены многочисленными пресс-секретарями и пиарщиками, которые внимательно следят за тем, чтобы не пострадал благообразный образ шефа или представителя организации.

Но исключения все же бывают. По меркам российского хоккея прогремел настоящий гром. В безобидном интервью ТАСС о насущных делах президент ФХР Владислав Третьяк сравнил работу главного тренера СКА Романа Ротенберга с легендарными советскими специалистами Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым. Сравнил, разумеется, не заслуги или величие (тут с ними равнять кого-либо бесполезно), а методы.

Коллеги из «РБК-Спорт» задали по этому поводу вопрос Вячеславу Фетисову. Не будем утверждать наверняка, но, возможно, нюанс о методах корреспондент опустил за ненадобностью. Оставив только сам факт сравнения. Для двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли это стало словно красная тряпка для быка.

«Он сумасшедший, наверное, ваш Третьяк. Как можно сравнивать великого Тарасова и Тихонова с Ротенбергом — это какое-то запредельное сравнение. Они величайшие тренеры: один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях. Как мы можем сравнивать их с парнем, который только начал свою карьеру и работает второй год, о чем вообще можно говорить?» — недоумевал Фетисов.

Цитата лавиной полетела по Рунету. Третьяк не стал молчать и прокомментировал высказывание Фетисова для «СЭ»:

— Учитесь внимательно читать и понимать смысл сказанного, — сказал трехкратный олимпийский чемпион. — К сожалению, многим лень читать дальше заголовков, и они выставляют себя в глупом свете. Все хоккейные люди знают о разнице управленческих подходов к строительству хоккейной команды. Первый, североамериканский: за комплектование, за подбор игроков отвечает генеральный менеджер, а тренера просто приглашают руководить готовым составом. Второй — традиционный советский. Когда сам главный тренер выбирает хоккеистов в команду, исходя из своих планов и требований. Именно так работали Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. И ту же самую методику взял на вооружение Роман Ротенберг. Абсолютно правильная, уместная аналогия.

Кто-то может подумать, что ссора возникла на ровном месте. Но это не так.

Владислав Третьяк. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вражда, которая длится годами

Но Фетисову все равно, в чем причина сравнения. Повод лишний раз уколоть Третьяка для него никогда не бывает лишним.

Сложно сказать, что происходило, когда ярчайшие хоккеисты вместе выступали за ЦСКА и сборную СССР. Все-таки Третьяк старше Фетисова, и в момент прихода в команду молодого защитника вратарь давно уже стал непререкаемым авторитетом. Сами герои материала никогда не высказывались о взаимоотношениях в бытность спортсменами. А вот после окончания карьеры искра неприязни разгорелась в настоящий пожар, который полыхает как минимум полтора десятка лет.

Будем честными — начал не Третьяк. Честолюбие Фетисова не секрет для любого, кто связан с российским хоккеем. Вячеслав Александрович считает себя великим игроком — и по праву. Но ему этого мало. Лучшим в истории советским хоккеистом ИИХФ признала Третьяка. Он первым введен в Зал славы в Торонто и в Зал славы ИИХФ. Хотя, в отличие от Фетисова, не выступал в НХЛ и тем более не брал Кубок Стэнли. Но это лишь эмоции. А когда дело касается власти, то все становится намного серьезнее.

В 2006 году Третьяк стал президентом ФХР. Фетисов в то время возглавлял Росспорт — тогда главная спортивная структура РФ не была министерством и имела статус федерального агентства. В 2008 году после неудачной для России Олимпиады в Пекине Фетисов попал в опалу. Третьяк же не только продолжил возглавлять ФХР, но и добился первого успеха: при нем сборная выиграла первое золото ЧМ за 15 лет — та самая победа в Квебеке.

Еще в 2006 году Фетисов задумал проект Евро-Азиатской хоккейной лиги — первый прообраз КХЛ. Целью было не только создать альтернативную, независимую от ФХР организацию, но и отобрать внутренний чемпионат у Третьяка. То, что Вячеслав Александрович не смог сделать в одиночку, ему удалось в связке с Александром Медведевым. В 2008 году стартовал первый розыгрыш КХЛ — не зависящие от федерации соревнования, за исключением того, что права на проведение чемпионата России ФХР передает лиге. Положа руку на сердце, создание КХЛ стало благом для российского хоккея — внутренне первенство в определенный момент перестало соответствовать современным требованиям маркетинга, освещения в СМИ и правовой составляющей. Пришла команда молодых менеджеров, КХЛ заявила о себе, но председатель ее правления Фетисов, так рьяно отстаивавший право на новую лигу, быстро вышел из проекта прямо во время главного праздника — четвертого Матча звезд.

Победа же на ЧМ в Квебеке стала сильным аргументом для Третьяка. Президент ФХР не дал сделать лигу полным аналогом НХЛ, не позволил отказаться от Евротуров и от лимита на легионеров. Радикальные реформы не прошли. Президенту КХЛ Медведеву в какой-то степени пришлось стать центристом и разрешать споры Фетисова с Третьяком.

Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов на Олимпиаде-84. Андрей Голованов, Фото архив «СЭ»

В 2008 году Фетисов и Медведев попытались подтянуть к своей сфере влияния национальную команду — не получилось. В 2010-м после проигранного финала ЧМ Чехии состоялась вторая «вылазка»: появился проект преобразования структуры управления сборной и ввода должности генерального менеджера, которым должен был стать Фетисов. Снова неудача.

В 2011 году Россия «наконец» осталась без медалей ЧМ, но Третьяк снова устоял: своих постов лишился тренерский тандем Быков — Захаркин, их сменил Зинэтула Билялетдинов. Золото ЧМ-2012 дало Третьяку полную неприкосновенность до Олимпиады в Сочи.

К тому времени Фетисов успел рассориться с Медведевым. Уход великого в прошлом защитника из КХЛ спровоцировал появление Геннадия Тимченко, что в конце концов ожидаемо привело к концу эры Медведева.

У Фетисова остался последний шанс свалить Третьяка «с горы» — это провал сборной России в Сочи на последней пока Олимпиаде с участием игроков НХЛ. Но тут в дело вмешался новый, набравший силу клан Сафронова — Знарка, за которыми стоял мощнейший авторитет в лице Аркадия Ротенберга.

С тех пор Фетисов рад всякому случаю помянуть Третьяка недобрым словом. Вот только некоторые цитаты.

«За последние годы построено 400 крытых арен. Для сравнения: в СССР их насчитывалось всего 30. Мы запустили молодежную лигу, ночную, помимо КХЛ... Однако есть большая системная проблема в подготовке кадров, отсутствие профессионального подхода. Это недоработка федерации хоккея, которая является закрытой организацией и не отвечает на вопросы, которые ставит общество». (АиФ)

«Мы не прогрессируем. За 10 лет выиграли только Олимпиаду-2018, куда не приехали игроки из НХЛ. Больше ничего. Те же Финляндия, Швеция, которые в разы меньше нас по численности населения, за это время забрали кучу трофеев. Я уже не говорю о канадцах и американцах. На Олимпиаде чудом обыграли Германию. Причем та победа сослужила нам нехорошую службу. Мы немного переоценили свои возможности, наделили себя мнимым величием». (АиФ)

«Я считаю, что, когда в нашем хоккее люди избираются безальтернативно, это безобразие. Пора вливать в российский хоккей новую кровь. Мы находимся в стагнации. Считаю, принимать решения в пользу будущего в непростые времена — это самое правильное. Для меня странно, что в очередной раз выбираем некое сегодняшнее или вчерашнее. Это говорит не только о том, что мы не думаем о ситуации, в которой находимся... Хоккей стал дорогим для людей, которые не имеют средств, чтобы платить. Уровень подготовки — ниже плинтуса. А результаты за последние годы — ужасающие для страны, которая сегодня имеет колоссальный потенциал». (Чемпионат.com)

Все сказано вроде бы разумно и по делу. Но если чуть углубиться в суть вопроса, то у Фетисова, яро критикующего действующего президента ФХР, были все шансы занять вожделенный пост — выборы летом 2014 года. У делегатов имелось полное право проголосовать за экс-защитника, а не за бывшего вратаря, но программу Фетисова они посчитали неубедительной. Все закончилось уверенной победой Третьяка — 125:11.

Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк на скамейке сборной России на Олимпиаде-2002. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вывод

Все это напоминает борьбу за престол в Древней Руси, когда князья сменялись калейдоскопически быстро и постоянно конфликтовали. Заслуги выдающихся мастеров советского хоккея сравнивать бесполезно. Их очень много, и все их победы, как общие, так и добытые по-отдельности, без сомнения, великие. Манера работы Третьяка больше похожа на стиль управления бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля: позитивный открытый имидж, окружение себя сильными специалистами, игра в долгую. Если сравнивать с началом 2000-х обеспечение и условия сборных команд, состояние детского хоккея, то проблем с тех пор решено действительно много. Например, в каждой хоккейной школе сейчас есть тренер вратарей — и на выходе спустя годы мы имеем россыпь талантливых российских голкиперов мирового уровня. Трудно представить, что в ДЮСШ не было даже такой простой должности, а ребята играли в воротах кто во что горазд.

Фетисов в плане передовых идей словно ледокол. Он прорубает путь всему новому, правда, подчас быстро остывая после победы. Так было в КХЛ и в ЦСКА, да и сборной он руководил лишь однажды — на Олимпиаде-2002. Хотя, по словам многих заслуженных тренеров, специалистом Фетисов мог бы стать высококлассным.

Сейчас же едкая критика великого защитника — не более чем обычный популизм. С другой стороны, от этого есть и польза: стрелы, пущенные в руководителя ФХР, ни на минуту не дают расслабиться и заставляют действовать и самого Третьяка, и его команду.