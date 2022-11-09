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Конфликт Третьяка и Фетисова начался не вчера. Что не поделили хоккейные легенды

Отдел хоккея «СЭ»
Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов.
Владислав Третьяк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов на Олимпиаде-84.
Фото Андрей Голованов, архив «СЭ»
Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк на скамейке сборной России на Олимпиаде-2002.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обмен колкостями, граничащие с оскорблениями в СМИ, — не сюрприз и не эмоции, а долгое стратегическое противостояние звезд советского хоккея и спортивных чиновников.

Как поссорились Владислав Александрович с Вячеславом Александровичем

Обмен нелицеприятными высказываниями в спортивных СМИ — вымирающий жанр. Особенно если дело касается действующих атлетов и должностных лиц. Исключения составляют боксеры и бойцы ММА, где так называемый треш-ток — часть PR-стратегии по привлечению зрителей. Не выбирают порой выражения и ветераны, выступающие в качестве экспертов. Что вполне объяснимо: они не трудоустроены в каких-либо лигах, федерациях или клубах, а громкие фразы порой помогают лишний раз обратить на себя внимание.

В остальном персонажи профессионального спортивного сообщества окружены многочисленными пресс-секретарями и пиарщиками, которые внимательно следят за тем, чтобы не пострадал благообразный образ шефа или представителя организации.

Но исключения все же бывают. По меркам российского хоккея прогремел настоящий гром. В безобидном интервью ТАСС о насущных делах президент ФХР Владислав Третьяк сравнил работу главного тренера СКА Романа Ротенберга с легендарными советскими специалистами Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым. Сравнил, разумеется, не заслуги или величие (тут с ними равнять кого-либо бесполезно), а методы.

Вячеслав Фетисов и&nbsp;Владислав Третьяк. «Он, наверное, сумасшедший». Что сказали Третьяк и Фетисов друг о друге

Коллеги из «РБК-Спорт» задали по этому поводу вопрос Вячеславу Фетисову. Не будем утверждать наверняка, но, возможно, нюанс о методах корреспондент опустил за ненадобностью. Оставив только сам факт сравнения. Для двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли это стало словно красная тряпка для быка.

«Он сумасшедший, наверное, ваш Третьяк. Как можно сравнивать великого Тарасова и Тихонова с Ротенбергом — это какое-то запредельное сравнение. Они величайшие тренеры: один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях. Как мы можем сравнивать их с парнем, который только начал свою карьеру и работает второй год, о чем вообще можно говорить?» — недоумевал Фетисов.

Цитата лавиной полетела по Рунету. Третьяк не стал молчать и прокомментировал высказывание Фетисова для «СЭ»:

— Учитесь внимательно читать и понимать смысл сказанного, — сказал трехкратный олимпийский чемпион. — К сожалению, многим лень читать дальше заголовков, и они выставляют себя в глупом свете. Все хоккейные люди знают о разнице управленческих подходов к строительству хоккейной команды. Первый, североамериканский: за комплектование, за подбор игроков отвечает генеральный менеджер, а тренера просто приглашают руководить готовым составом. Второй — традиционный советский. Когда сам главный тренер выбирает хоккеистов в команду, исходя из своих планов и требований. Именно так работали Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. И ту же самую методику взял на вооружение Роман Ротенберг. Абсолютно правильная, уместная аналогия.

Кто-то может подумать, что ссора возникла на ровном месте. Но это не так.

Владислав Третьяк. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владислав Третьяк.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вражда, которая длится годами

Но Фетисову все равно, в чем причина сравнения. Повод лишний раз уколоть Третьяка для него никогда не бывает лишним.

Сложно сказать, что происходило, когда ярчайшие хоккеисты вместе выступали за ЦСКА и сборную СССР. Все-таки Третьяк старше Фетисова, и в момент прихода в команду молодого защитника вратарь давно уже стал непререкаемым авторитетом. Сами герои материала никогда не высказывались о взаимоотношениях в бытность спортсменами. А вот после окончания карьеры искра неприязни разгорелась в настоящий пожар, который полыхает как минимум полтора десятка лет.

Будем честными — начал не Третьяк. Честолюбие Фетисова не секрет для любого, кто связан с российским хоккеем. Вячеслав Александрович считает себя великим игроком — и по праву. Но ему этого мало. Лучшим в истории советским хоккеистом ИИХФ признала Третьяка. Он первым введен в Зал славы в Торонто и в Зал славы ИИХФ. Хотя, в отличие от Фетисова, не выступал в НХЛ и тем более не брал Кубок Стэнли. Но это лишь эмоции. А когда дело касается власти, то все становится намного серьезнее.

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В 2006 году Третьяк стал президентом ФХР. Фетисов в то время возглавлял Росспорт — тогда главная спортивная структура РФ не была министерством и имела статус федерального агентства. В 2008 году после неудачной для России Олимпиады в Пекине Фетисов попал в опалу. Третьяк же не только продолжил возглавлять ФХР, но и добился первого успеха: при нем сборная выиграла первое золото ЧМ за 15 лет — та самая победа в Квебеке.

Еще в 2006 году Фетисов задумал проект Евро-Азиатской хоккейной лиги — первый прообраз КХЛ. Целью было не только создать альтернативную, независимую от ФХР организацию, но и отобрать внутренний чемпионат у Третьяка. То, что Вячеслав Александрович не смог сделать в одиночку, ему удалось в связке с Александром Медведевым. В 2008 году стартовал первый розыгрыш КХЛ — не зависящие от федерации соревнования, за исключением того, что права на проведение чемпионата России ФХР передает лиге. Положа руку на сердце, создание КХЛ стало благом для российского хоккея — внутренне первенство в определенный момент перестало соответствовать современным требованиям маркетинга, освещения в СМИ и правовой составляющей. Пришла команда молодых менеджеров, КХЛ заявила о себе, но председатель ее правления Фетисов, так рьяно отстаивавший право на новую лигу, быстро вышел из проекта прямо во время главного праздника — четвертого Матча звезд.

Победа же на ЧМ в Квебеке стала сильным аргументом для Третьяка. Президент ФХР не дал сделать лигу полным аналогом НХЛ, не позволил отказаться от Евротуров и от лимита на легионеров. Радикальные реформы не прошли. Президенту КХЛ Медведеву в какой-то степени пришлось стать центристом и разрешать споры Фетисова с Третьяком.

Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов на Олимпиаде-84. Фото Андрей Голованов, архив «СЭ»
Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов на Олимпиаде-84.
Андрей Голованов, Фото архив «СЭ»

В 2008 году Фетисов и Медведев попытались подтянуть к своей сфере влияния национальную команду — не получилось. В 2010-м после проигранного финала ЧМ Чехии состоялась вторая «вылазка»: появился проект преобразования структуры управления сборной и ввода должности генерального менеджера, которым должен был стать Фетисов. Снова неудача.

В 2011 году Россия «наконец» осталась без медалей ЧМ, но Третьяк снова устоял: своих постов лишился тренерский тандем Быков — Захаркин, их сменил Зинэтула Билялетдинов. Золото ЧМ-2012 дало Третьяку полную неприкосновенность до Олимпиады в Сочи.

К тому времени Фетисов успел рассориться с Медведевым. Уход великого в прошлом защитника из КХЛ спровоцировал появление Геннадия Тимченко, что в конце концов ожидаемо привело к концу эры Медведева.

У Фетисова остался последний шанс свалить Третьяка «с горы» — это провал сборной России в Сочи на последней пока Олимпиаде с участием игроков НХЛ. Но тут в дело вмешался новый, набравший силу клан Сафронова — Знарка, за которыми стоял мощнейший авторитет в лице Аркадия Ротенберга.

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С тех пор Фетисов рад всякому случаю помянуть Третьяка недобрым словом. Вот только некоторые цитаты.

«За последние годы построено 400 крытых арен. Для сравнения: в СССР их насчитывалось всего 30. Мы запустили молодежную лигу, ночную, помимо КХЛ... Однако есть большая системная проблема в подготовке кадров, отсутствие профессионального подхода. Это недоработка федерации хоккея, которая является закрытой организацией и не отвечает на вопросы, которые ставит общество». (АиФ)

«Мы не прогрессируем. За 10 лет выиграли только Олимпиаду-2018, куда не приехали игроки из НХЛ. Больше ничего. Те же Финляндия, Швеция, которые в разы меньше нас по численности населения, за это время забрали кучу трофеев. Я уже не говорю о канадцах и американцах. На Олимпиаде чудом обыграли Германию. Причем та победа сослужила нам нехорошую службу. Мы немного переоценили свои возможности, наделили себя мнимым величием». (АиФ)

«Я считаю, что, когда в нашем хоккее люди избираются безальтернативно, это безобразие. Пора вливать в российский хоккей новую кровь. Мы находимся в стагнации. Считаю, принимать решения в пользу будущего в непростые времена — это самое правильное. Для меня странно, что в очередной раз выбираем некое сегодняшнее или вчерашнее. Это говорит не только о том, что мы не думаем о ситуации, в которой находимся... Хоккей стал дорогим для людей, которые не имеют средств, чтобы платить. Уровень подготовки — ниже плинтуса. А результаты за последние годы — ужасающие для страны, которая сегодня имеет колоссальный потенциал». (Чемпионат.com)

Все сказано вроде бы разумно и по делу. Но если чуть углубиться в суть вопроса, то у Фетисова, яро критикующего действующего президента ФХР, были все шансы занять вожделенный пост — выборы летом 2014 года. У делегатов имелось полное право проголосовать за экс-защитника, а не за бывшего вратаря, но программу Фетисова они посчитали неубедительной. Все закончилось уверенной победой Третьяка — 125:11.

Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк на скамейке сборной России на Олимпиаде-2002. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк на скамейке сборной России на Олимпиаде-2002.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вывод

Все это напоминает борьбу за престол в Древней Руси, когда князья сменялись калейдоскопически быстро и постоянно конфликтовали. Заслуги выдающихся мастеров советского хоккея сравнивать бесполезно. Их очень много, и все их победы, как общие, так и добытые по-отдельности, без сомнения, великие. Манера работы Третьяка больше похожа на стиль управления бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля: позитивный открытый имидж, окружение себя сильными специалистами, игра в долгую. Если сравнивать с началом 2000-х обеспечение и условия сборных команд, состояние детского хоккея, то проблем с тех пор решено действительно много. Например, в каждой хоккейной школе сейчас есть тренер вратарей — и на выходе спустя годы мы имеем россыпь талантливых российских голкиперов мирового уровня. Трудно представить, что в ДЮСШ не было даже такой простой должности, а ребята играли в воротах кто во что горазд.

Фетисов в плане передовых идей словно ледокол. Он прорубает путь всему новому, правда, подчас быстро остывая после победы. Так было в КХЛ и в ЦСКА, да и сборной он руководил лишь однажды — на Олимпиаде-2002. Хотя, по словам многих заслуженных тренеров, специалистом Фетисов мог бы стать высококлассным.

Сейчас же едкая критика великого защитника — не более чем обычный популизм. С другой стороны, от этого есть и польза: стрелы, пущенные в руководителя ФХР, ни на минуту не дают расслабиться и заставляют действовать и самого Третьяка, и его команду.

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Вячеслав Фетисов
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