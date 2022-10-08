Уединился с девушкой в гараже с включенным двигателем. Смертельная ошибка звезды СКА и сборной

Жизнь, карьера и гибель Вячеслава Солодухина

Жизнь Вячеслава Солодухина — талантливого воспитанника хоккейного Ленинграда — оборвалась по нелепой случайности, не связанной с любимой игрой. Нападающий всю карьеру был верен родному СКА. При этом успел выиграть серебро чемпионата мира, съездил на легендарную Суперсерию-1972 и выставочные матчи с клубами НХЛ в форме ЦСКА. Неизвестно, как сложилась бы жизнь форварда, если бы не трагические события декабря 1979 года, когда Вячеслава нашли мертвым в собственной машине.

С катка мясокомбината — в СКА

Как и тысячи советских мальчишек, Солодухин познакомился с шайбой на обычном катке. По соседству с работой отца находился мясокомбинат, возле которого дети играли в хоккей. Вячеслав и старший брат Сергей помогали отцу на Ленинградском теплично-парниковом комбинате. А закончив работу, шли на каток и играли за команду «Ленмясокомбинат». Там Солодухиных приметил тренер СКА Николай Пучков и поочередно пригласил их в сильнейший клуб города.

Вячеслав с детства играл на позиции защитника, обладая хорошими габаритами и плавным катанием. Однако Пучков разглядел в младшем Солодухине навыки форварда и перевел в нападение на место центрального. Одаренный хоккеист легко сменил амплуа и раскрыл собственный потенциал. Навыки, полученные при игре в обороне, помогли освоиться в роли центрфорварда. В задачи которого входит и помощь защитникам. В 17 лет нападающий дебютировал за СКА, в то время как старший брат Сергей уже год выступал за армейцев.

Дуэт Солодухиных пригласили на юниорский чемпионат Европы. На турнире 1967 года, который прошел в Ярославле, сыграл только Сергей: он вернулся в Ленинград с золотой медалью. На следующий год братья полетели в Финляндию, но довольствовались серебром. А через год Вячеслав взял золото юниорского турнира, но уже без старшего брата.

Начало 1970-х — время пробуждения ленинградского хоккея. Солодухины быстро освоились в клубе и стали любимцами болельщиков. С их игрой связаны первые серьезные успехи армейцев. Две победы в Кубке Шпенглера, финал Кубка СССР, по дороге к которому ленинградцы выбили ЦСКА, и первая медаль клуба в чемпионате страны (бронза). На братьев обратили внимание столичные гранды. Анатолий Тарасов хотел видеть Солодухиных в ЦСКА, но Сергей и Вячеслав остались в родном клубе. Говорят, это прикрыло им дорогу в сборную СССР, пока ей руководил Тарасов. Братья выбрали синицу в руках и остались в СКА.

Вячеслав Солодухин (пятый слева в верхнем ряду). ХК СКА

Суперсерия, матчи с клубами НХЛ и нелепая смерть

Всеволод Бобров, сменивший в сборной Анатолия Тарасова, не видел преград для приглашения Солодухина в национальную команду. Вячеслав дебютировал за сборную Союза на чемпионате мира-1972. За восемь матчей на пражском льду форвард забросил пять шайб и набрал семь очков. Советские хоккеисты остались с серебром, а золото досталось Чехословакии. Тем не менее для Солодухина-младшего это была маленькая победа. Форвард впервые вырвался на ЧМ и достойно представил СКА.

Ленинградский форвард вошел в состав на легендарную Суперсерию-1972 с канадцами. Вячеслав сыграл только в одном матче в Виннипеге (4:4) — очков не набрал, но был на льду, когда наша сборная пропустила две важные шайбы. «Химия» в спартаковской тройке, в которой Солодухин подменял получившего травму Евгения Зимина, не сложилась. Спеться с Владимиром Шадриным и Александром Якушевым Солодухин не успел. Для форварда это был последний матч за сборную СССР. Правда, само участие в Суперсерии — пик карьеры для многих хоккеистов.

В следующий раз в Канаду ленинградский талант прилетел через три года с ЦСКА на выставочные матчи с клубами НХЛ. Вячеслав не набрал очков и отметился только двухминутным штрафом. Зато в родном СКА нападающий оставался звездой первого порядка. Стабильно забивал по 16 и более голов за сезон. Болельщики любили Солодухина. Партнеры уважали. Вячеслав помогал осваиваться в команде молодым парням. Стал дядькой-наставником для новых звезд Ленинграда — Алексея Касатонова и Николая Дроздецкого.

Каждому игроку важно найти своего тренера. Который раскроет потенциал и даст шанс творить на льду. Таким для Солодухина был Николай Пучков. Сменивший ленинградского мэтра тренер-новичок Игорь Ромишевский планировал построить новый коллектив. Активно вводил дебютантов и не видел в составе Вячеслава. Состоявшегося форварда он планировал отправить во вторую команду. Солодухин всю профессиональную карьеру был верен СКА. Отказался от перехода в ЦСКА — это решение обернулось поздним запуском международной карьеры. Однако против тренера не попрешь. Отстраненному от основы Солодухину не хватило одного матча, чтобы покорить отметку в 400 игр за родной клуб. 399-я осталась последней для 29-летнего хоккеиста.

Вероятно, Солодухин вышел бы из кризиса и поладил бы с тренером, но жизнь распорядилась иначе. В один из выходных армейцы собрались в кафе. Пользующийся вниманием поклонниц Вячеслав познакомился с девушкой и после ужина уехал с ней на личном автомобиле. Хоккеист не пил, ведь предстояло вести машину. Вот только отправиться с новой подругой было некуда. Домой — не вариант. Солодухин решил заехать в гараж. Стояла зима. Чтобы не замерзнуть, Вячеслав оставил двигатель заведенным. Это стало фатальной ошибкой — пара задохнулась угарным газом.