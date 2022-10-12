Тарасов выгнал за пьянки, закончил в 25, уехал на лесоповал. Трагическая карьера звезды сборной СССР

Удивительная история олимпийского чемпиона-1968 Виктора Полупанова.

Виктор Полупанов

Родился 1 января 1946 года в Химках.

Нападающий, выступал за ЦСКА (1963-1971), «Крылья Советов» (1972-1973).

Четырехкратный чемпион СССР (1966, 1968, 1970, 1971). Олимпийский чемпион (1968). Трехкратный чемпион мира (1966, 1967, 1970).

25 лет — возраст выхода на пик профессионального хоккеиста. Ставить точку в карьере не входит в планы, если жизнь идет по оптимистическому сценарию. Однако история олимпийского чемпиона Виктора Полупанова переворачивает этот тезис. Из-за конфликта с Анатолием Тарасовым, руководившим сборной СССР и московским ЦСКА, лидер армейцев лишился места в национальной команде и клубе. Полупанов ненадолго остался в хоккее, но после сезона-1973/74 завершил карьеру.

«СЭ» вспоминает, как сложилась судьба нападающего, связавшего в армейском звене Анатолия Фирсова и Владимира Викулова. Эта тройка доминировала в чемпионате и считалась одной из сильнейших в клубе и сборной СССР.

Виктор Полупанов.

Выбирал между хоккеем и футболом

Виктор Полупанов, как и тысячи советских мальчишек, с детства подружился со спортом. Летом играл в футбол, зимой — в хоккей. Умело обращался и с мячом, и с шайбой. Когда пришло время выбирать между хоккеем и футболом, Полупанов предпочел клюшку. Чем, к слову, расстроил вратаря «Динамо» Льва Яшина. Виктор приглянулся голкиперу на тренировках с бело-голубыми. Будущий олимпийский чемпион начал играть в хоккей в заводской команде «Новатор». В 14 лет прошел просмотр в «Динамо», но в десятом классе попал в ЦСКА, параллельно продолжая играть в футбол за бело-голубых. Узнав, что Полупанов окончательно уходит в хоккей, Яшин спросил: «Зачем это тебе, Витя?»

Вероятно, советская сборная потеряла талантливого футболиста. Зато Полупанов раскрылся на льду и быстро освоился в армейском клубе. Анатолий Тарасов задумал создать новую ударную тройку ЦСКА и сборной СССР. Тренер объединил 19-летнего Полупанова с ровесником Владимиром Викуловым и 24-летним Анатолием Фирсовым, который на тот момент считался опытным игроком. Полупанов и Викулов играли вместе еще в молодежной сборной — проблем с поиском взаимопонимания у форвардов не возникло. В сезоне-1965/66 нападающие показали впечатляющую результативность, забросив 77 шайб на троих.

Успех трио небезосновательно связывают с гением Фирсова, однако отдать должное стоит и его партнерам. Они стали единым целым, образовав тем самым пугающую соперников синергию. Каждый играл так, чтобы партнер раскрывал лучшие качества. Фирсов — невероятный технарь, который умел на льду все. Викулов, обладая превосходным катанием, обращался с шайбой на «ты». Центр тройки Полупанов не чурался силовой борьбы, играл нагло, с азартом и наводил порядки на чужом пятаке. Доставлял шайбу в зону и за счет быстрых и мощных рук разбирался с защитниками один в один.

Недаром прославленный поэт и бард Владимир Высоцкий посвятил Полупанову строки из стихотворения «Профессионалы». «Но их представитель (хотите — спросите!) Недавно заклеен был в две полосы. Сперва распластан, а после — пластырь...» — так Высоцкий описал силовой прием нападающего против канадского защитника Карла Брюэра. На секундочку, трехкратного обладателя Кубка Стэнли.

Полупанов дебютировал в сборной СССР на чемпионате мира-1966. В Югославии советские хоккеисты выиграли золото, но созданная Тарасовым тройка не сверкала так ярко, как на следующем турнире. Через год в Австрии гегемония сборной Союза продолжилась, но вклад в победу звена Полупанова был куда весомей. За семь матчей Фирсов набрал 22 (11+11) очка, Полупанов — 19 (11+8), Викулов — 12 (6+6). Молодежное звено выделялось даже на фоне великой команды. Третье и заключительное золото ЧМ Виктор привез из Стокгольма. Турнир 1970 года стал последним для нападающего за сборную СССР.

Анатолий Тарасов. Олег Неелов

Конфликт с Тарасовым

Полупанов мог поехать и на победный ЧМ-1969, но выпал из состава по решению главного тренера. Анатолий Тарасов отцепил нападающего за нарушение режима — любовь к алкогольным напиткам. Виктор любил погулять на широкую ногу и порой был не воздержан в употреблении спиртного. Говорят, в те времена родилась даже нехитрая кричалка, в которой фамилия хоккеиста удачно рифмовалась с словосочетанием «пять стаканов».

Пропустив ЧМ-1969, нападающий вернулся в сборную и сохранил место в ЦСКА. Но, к сожалению, ненадолго. Проблемы с режимом продолжились, и талантливого хоккеиста исключили из клуба.

— Конфликт у меня с Тарасовым случился, — вспоминал Полупанов. — Он утверждал, что Полупанов нарушал режим. Я говорил, что этого не было. Ну, то есть, как... Нарушал, конечно, но для этого все время были причины. С семейной жизнью не заладилось. Однако любой бывший армеец подтвердит, что я пил — когда играл, подчеркиваю, когда играл — не больше, и не меньше, чем остальные. Тарасов был крут, у него мера воздействия — гауптвахта. Или же разговор о том, как переиграть Старшинова.

Финалом этой истории был суд офицерской чести в присутствии всего руководства ЦСКА. У меня был выход — пустить слезу, сказать, что без команды жить не могу. И простили бы меня. Но я не стал, не смог. Обидно было, пили-то вместе, а как до дела дошло, все языки в задницу засунули, никто и слова за меня не замолвил. Вот тебе и дружба мужская. В сборной только Женька Паладьев на собрании за меня высказался, а ему тотчас же: «А нам адвокаты, товарищ Паладьев, в сборной Союза не нужны!»

Полупанов не сломался, получив вольную от ЦСКА. Сильный духом хоккеист сменил вид деятельности и уехал на лесоповал со студенческими отрядами. Судьба занесла олимпийского чемпиона в Печору, где Виктор занялся лесом.

Виктор Полупанов.

— Два месяца там комаров кормил. Узнал, что такое «малевка», изнурительное занятие, когда из глины вытаскиваешь бревна и пускаешь их в реку, что такое «скатка», что такое «чикировка» — это когда бревна надо собрать вручную в связку с тем, чтобы их потом машина могла подобрать. К концу работы осталось нас там пять человек, остальные — кто позже, кто раньше — сбежали, не вытерпели. Температурка-то — минус сорок! Спускался я в специальном скафандре и на дно Печоры, надо ж было попробовать, как оно там, под водой-то! Водолазы — народ свойский, мужественный, они мне так говорили: «Андреич, ты давай-ка оставайся с нами, мы будем работать. А ты спирт с нами пить, — рассказывал Полупанов.

Тренер «Крыльев Советов» Борис Кулагин дал нападающему шанс вернуться в игру. Он пригласил экс-армейца в команду, которая в сезоне-1972/73 заняла третье место в чемпионате СССР. В «крылышках» Полупанов оставался блеклой тенью прошлого себя. Бронза с командой Кулагина — последняя медаль в карьере форварда. Осознав, что прежнюю форму не вернуть, нападающий завязал с хоккеем и погрузился в тренерство. Закончил известный ГЦОЛИФК и ВШТ. Тренировал детей в «Динамо» и команду при АЗЛК «Москвич». Но все равно метался в поисках себя и сменил разные профессии.

— У меня в трудовой книжке 39 специальностей записано, — рассказывал Полупанов. — Кем я только не работал, был грузчиком в порту, работал в «Медтехнике» механиком. Опять грузчиком в магазине, предлагали мне даже пост его директора. Было дело, переквалифицировался и в мясника, года три-четыре отбарабанил.

Полупанов провел короткую, но содержательную карьеру. Помилуй Тарасов обученного центрфорварда, вероятно, Виктор доехал бы и до великой Суперсерии и феерил против канадцев не хуже тройки Михайлов — Петров — Харламов, которая пришла на смену «фирсовцам». Золото Олимпиады-1968 осталось главным достижением непродолжительной карьеры Полупанова.