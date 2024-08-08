Итоги всех восьми номинаций.

«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором принимают участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Премия, которая была основана в 2023 году, определяет лучшего игрока сезона в нашей стране — голосовать можно за представителей как КХЛ, так и НХЛ (а потенциально и любой другой лиги мира). Единственное условие — наличие у хоккеиста гражданства РФ.

Помимо основной категории, лучшие были выбраны еще в семи — «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший юниор» (игроки до 20 лет), «Лучший тренер», «Лучший менеджер» и «Лучший хоккеист КХЛ» (в этой номинации можно было голосовать за иностранцев). Всего в опросе приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. В списке голосовавших — журналисты «СЭ», «КХЛ ТВ», «Матч ТВ», «Чемпионата», Sports.ru, Sport24, ТАСС, «РИА Новости», «Известий», «РБ Спорт», Metaratings, Allhockey.ru, «Бизнес Online», YouTube-каналов «Скользкий лед» и «Это хоккей, брат!».

Полные результаты голосования — на странице проекта.

Наверняка, выбирая между Сергеем Бобровским и Никитой Кучеровым в номинации «Игрок сезона», представителям медиа пришлось поломать голову. Но в конце концов большинство посчитало, что первый в карьере Кубок Стэнли и фантастический плей-офф сибиряка должны перевесить «Арт Росс» уроженца Майкопа.

И пусть голкипер «Флориды» не стал обладателем «Конн Смайт Трофи», но без его перформансов и сэйвов представить чемпионство команды Пола Мориса невозможно.

За пять лет в «Флориде» Сергей Бобровский прошел путь от «зачем вы его подписали» до «настоящей мессии «Пантерз». Теперь никто не задает вопрос, зачем Дэйл Тэллон в 2019-м дал ему семилетний контракт на общую сумму 70 миллионов долларов. Нынче воспитанник «Кузни» заставляет только с открытом ртом наблюдать за своими регулярными спасениями. И в вопросе выбора лучшего вратаря респонденты были практически единодушны — 52 первых места. Это ли не безапелляционная победа?

Своей игрой Александр Никишин второй год подряд доказывает всем, что он стоит тех девяти игроков, которых Роман Ротенберг взамен него отдал «Спартаку». В прошедшей регулярке будущий лидер обороны «Каролины» стал лучшим защитником-бомбардиром КХЛ и лучшим бомбардиром СКА. Так что его огромный отрыв от второго места удивлять не должен.

Только вряд ли бы он настолько легко получил звание лучшего защитника, не проведи его энхаэловские коллеги по амплуа крайне противоречивый сезон. Михаилу Сергачеву весь год перечеркнули травмы. Дмитрий Орлов не совсем удачно вписался в состав «Харрикейнз», свалившись по ходу регулярки в третью пару. Все еще крайне перспективный Александр Романов, кажется, немного застопорился в развитии. А Никита Задоров выстрелил только в плей-офф.

Зато можно порадоваться за незаметного героя чемпионской «Флориды» Дмитрия Куликова, отыгравшего ровно весь сезон, поднявшего над головой Кубок Стэнли и получившего новый четырехлетний контракт с «Пантерз» — он замкнул тройку в нашем голосовании. Ради такого счастливого конца точно стоило несколько лет скитаться по НХЛ и зубами ловить свои шансы.

После феноменальной регулярки со 144 очками Никита Кучеров не мог не стать лучшим российским нападающим сезона. Даже также выбивший элитную сотню Артемий Панарин не производил в прошедшем сезоне такое монструозное и доминирующее впечатление на льду, как лидер «Тампы».

В идеальном мире 86-й номер «Лайтнинг» должен был забирать не только «Арт Росс», но и «Харт», доставшийся Нэйтану Маккиннону. Однако есть ощущение, что отчасти россиянин лишил себя звания MVP чемпионата своими закрытым поведением и крайне прохладным отношением к североамериканским журналистам.

Матвей Мичков был очень близок к тому, чтобы уступить титул лучшего юниора КХЛ Ивану Демидову, проиграв бывшему одноклубнику по количеству первых мест, но лидерство в номинации (он был ее лауреатом и год назад) перед отъездом в «Филадельфию» все же защитил.

Игнорировать бомбардирские показатели новоиспеченного проспекта «Монреаля» действительно сложно. Получи он свой шанс в КХЛ от Романа Ротенберга — и мы наверняка не разочаровались бы в нем. Однако потенциальный спаситель «Флайерз» был важной причиной для нейтрального зрителя включать матчи с участием «Сочи» в прошедшем чемпионате. Отправившись во вторую подряд аренду на берег Черного моря, пермский вундеркинд не подвел и набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах. Жаль, что в ближайшие годы мы уже не увидим вживую его невероятное голевое чутье и неординарное мышление.

Отчасти сенсационная победа «Металлурга», которого многие считали слишком сырым и неопытным для чемпионства, неизбежно оказала влияние и на выбор лучшего менеджера. Босс золотой «Магнитки» Сергей Гомоляко уже не тот специалист, которого вполне по делу критиковали в «Тракторе» и «Сочи». Парадокс в том, что по ходу чемпионского сезона ошибок у уральской легенды хватало. Здесь можно вспомнить и ошибочную ставку на Артема Загидулина, после провала которого магнитогорцам вынужденно пришлось довериться зеленому Илье Набокову, и ужасное подписание Жана-Себастьяна Ди, и не самый выгодный размен Григория Дронова. Но дать мощнейший результат и стать первым в нашем опросе они не помешали.

За что точно можно похвалить Гомоляко, так это за то, что он полностью доверял Разину и помогал своему коучу по ходу чемпионата выменивать его доверенных лиц, знакомых тому по «Северстали». От обменов Вовченко, Гераськина и Петунина «Металлург» только выиграл.

Разве могли голосовавшие не назвать лучшим тренером сезона Андрея Разина, который стал обладателем Кубка Гагарина с невероятно молодой командой в первый же сезон работы в Магнитогорске? Сразу 54 проголосовавших поставили его на первое место в своем списке. И кто скажет, что незаслуженно? Пришел, увидел, победил — девиз не только Гая Юлия Цезаря, но и гения с Урала.

Интересно, что упоминания в голосовании получили не только специалисты из КХЛ, но и Артем Анисимов, ставший обладателем Кубка Петрова с «Нефтяником» — за ВХЛ комментаторы, журналисты и блогеры тоже следят. Получил порцию внимания и работающий ассистентом в «Нью-Джерси» Сергей Брылин, которого называют потенциально первым русским главным тренером НХЛ.

Кто точно не может быть доволен итогами голосования, так это Роман Ротенберг — босс СКА на этот раз получил всего одно первое место и три третьих. Впрочем, в новом сезоне с Евгением Кузнецовым и очередной кучей новичков у него будет прекрасный шанс подняться выше во всевозможных рейтингах.

Если итоги номинации «Лучший тренер» были изначально предопределены, то выбор лучшего игрока КХЛ получился достаточно сложным. Даже несмотря на то, что Никита Гусев привез занявшему второе место Владимиру Ткачеву больше 50 баллов. Омич провел великолепный сезон, но лидерство нападающего «Динамо», побившего рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярке (89 против 85), никаких вопросов не вызывает.

А вот отрыв сибирского мастера от замкнувшего тройку Александра Никишина получился минимальным. Более того, защитник СКА обошел форварда «Авангарда» по количеству полученных первых мест в бюллетенях (12 против 10).

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