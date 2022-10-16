Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Суперлига (архив)
Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 13:00

Защитник-суперталант спился, зарезал человека, ночевал с бомжами. В худший момент жизни его спасла Любовь

Михаил Татаринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Михаил Татаринов.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»
Михаил Татаринов.
1/3
История чемпиона мира-1990 Михаила Татаринова, сумевшего вернуться к более-менее нормальной жизни.

«СЭ» продолжает рассказывать истории жизни хоккеистов, загубивших свой талант по различным причинам. Сегодня речь пойдет о выдающемся защитнике Михаиле Татаринове, который за свою непродолжительную карьеру успел стать лучшим в своем амплуа на молодежном и взрослом чемпионатах мира, а также поиграть в НХЛ. При этом Татаринов — один из немногих хоккеистов, сумевших вернуться к нормальной жизни после тяжелых испытаний.

Защитник &laquo;Вашингтона&raquo; Михаил Татаринов. «Сидел с дедом-людоедом. Разрубил одного, сварил и съел». От самой страшной русской пушки в НХЛ до тюрьмы за убийство

Начало пути и первые успехи

Михаил начинал свой хоккейный путь в «Ермаке» из родного Ангарска, однако за основной состав не сыграл ни разу. На турнире «Золотая шайба» в 1982 году его потенциал заметили более именитые клубы. В «Ермаке» подозревали, что на защитника будет хороший спрос, но отдавать его не хотели, поэтому пошли на забавную хитрость — Татаринову просто поменяли фамилию и имя в протоколе, чтобы потом другим командам было тяжелее его найти. Способ не помог, и Михаил перебрался в киевский «Сокол».

После Ангарска условия в Киеве были великолепные. Поначалу деньги Татаринову приносили в интернат, в котором он учился. А уже в 18 лет у защитника была собственная квартира.

«Так я еще бузил. Хотелось ближе к центру. Крутым себя почувствовал. Шел в кабинет к Щербицкому (первый секретарь ЦК компартии Украины. — Прим. «СЭ») — дверь пинал. А в приемной Блохин и Бубка сидели, ждали», — вспоминал Татаринов.

Впрочем, это не мешало защитнику показывать выдающуюся игру — Михаил своим могучим щелчком наводил ужас на всех вратарей в СССР, а в одном из матчей и вовсе оформил хет-трик. Вот что он Татаринов говорил об этой игре:

Михаил ТАТАРИНОВ. «Разговор по пятницам». Лучшее-2014. Михаил Татаринов: двадцать лет ада

«Мне в том матче Локотко, здоровый дядя, так врезал, что я от Воскресенска до Киевского вокзала блевал. Встряхнул лампочку. Зато победа нас на пятое место вывела. А значит, у профсоюзной команды перерасчет премий за весь сезон. Плюс 75 процентов. Тысячи по полторы рублей каждому! Возвращаемся в Киев, жены встречают на вокзале. Не мужей целуют, а меня!»

Вскоре защитник обратил на себя внимание тренеров юниорской и молодежной сборных СССР и в 1984 году стал чемпионом мира, причем сразу дважды — юниорского и молодежного. А на следующий год было две бронзы: с киевским «Соколом» в чемпионате СССР (лучший результат в истории клуба), а затем на МЧМ. Кстати, на том турнире Михаил попал в символическую сборную. В 1986 году Татаринов провел свой последний МЧМ, который сборная СССР выиграла. На нем Михаил был признан лучшим защитником турнира и вновь вошел в символическую сборную, в которой помимо него были еще два представителя советской команды — вратарь Евгений Белошейкин и нападающий Игорь Вязьмикин.

Михаил Татаринов.
Михаил Татаринов.

Переход в «Динамо»

В том же году Татаринов перебрался в московское «Динамо». Причиной перехода стала ужасная трагедия, случившаяся на АЭС в Чернобыле.

«Свалил я в 1986-м, когда Чернобыль хлопнул. Вася Первухин убедил: «Ты лысым хочешь ходить?» С «Динамо» все закрутилось настолько быстро, что вещи из Киева забрать не успел. Пришлось за ними ехать на такси», — так защитник вспоминал свой переезд в Москву.

В «Динамо» Татаринов продолжил показывать уверенную игру, чем привлек внимание тренеров национальной сборной. Защитник должен был ехать на Олимпиаду в Калгари, но на одной из тренировок столкнулся с Зинэтулой Билялетдиновым и получил двойной перелом челюсти. С таким диагнозом играть Татаринову было нельзя, поэтому вместо него в Канаду полетел Игорь Кравчук. Сам Михаил до сих пор не знает, специально Билялетдинов нанес ему травму или нет. Дело в том, что отношения у двух знаменитых защитников не сложились, потому что после прихода Татаринова в «Динамо» главный тренер Юрий Моисеев разбил пару Билялетдинов — Первухин.

«Да, Моисеев разбил связку Билялетдинов — Первухин, меня к Васе поставил, — вспоминал Татаринов. — И пошла у Билла глупая ревность. Не скажу, что Толя Федотов, с которым он играл, слабый защитник. Но с Биллом они два минуса. Или два плюса, без разницы».

«Ни Билялетдинову, ни Мышкину не хотелось, чтоб я в «Динамо» оставался. Но тут команду принял Юрзинов: «Мне на ваше мнение наплевать. Даю шанс Татаринову», — так рассказывал Михаил о своем конфликте с Билялетдиновым.

Виктор Полупанов. Тарасов выгнал за пьянки, закончил в 25, уехал на лесоповал. Трагическая карьера звезды сборной СССР

Первые проблемы и переезд в НХЛ

После непопадания на Олимпиаду у защитника начались серьезные проблемы с алкоголем. В госпитале КГБ над ним провели некоторые манипуляции, после которых Михаил забыл об алкоголе на целых пять лет. Для большего эффекта с хоккеистом пообщался и нарколог Довженко.

В 1990 году Татаринов выиграл золотые медали с «Динамо», а также впервые стал чемпионом мира на взрослом уровне — на турнире в Швейцарии он был признан лучшим защитником. После такого успеха Михаил подписал контракт с «Вашингтоном», задрафтовавшим его еще на далеком драфте 1984 года под общим 225-м номером, и уехал покорять Америку. В первом сезоне в НХЛ Татаринов с ходу набрал 23 (8+13) балла за 65 матчей в регулярном чемпионате. Перед плей-офф защитник получил травму и не мог помочь своей команде. Из-за повреждения Михаил решил уехать домой, вместо того чтобы поддерживать команду. Такое решение совсем не понравилось руководству «Вашингтона», поэтому следующий сезон защитник начинал уже в составе «Нордикс». В «Квебеке» Михаил провел два сезона. Хорошим получился только первый из них — 38 очков в 66 матчах. Во время второго Татаринов получил травму спины и выбыл на долгий срок. В межсезонье защитник хотел остаться в «Квебеке», но его не устраивала сумма контракта, он решил обратиться в арбитраж, но проиграл его клубу.

Вячеслав Солодухин. Уединился с девушкой в гараже с включенным двигателем. Смертельная ошибка звезды СКА и сборной

«В «Квебеке» мне очень нравилось! Жаль, не договорился по новому контракту. Забрал меня «Бостон» под знаменитого Рэя Бурка, на большинство. Отличный контракт, бонусы. Казалось, я в шоколаде. Поймал Бога за бороду. Но первые три матча не пошло, команда проигрывает», — вспоминал Татаринов.

После невзрачной игры за «Бостон» главный тренер команды Брайан Саттер спустил Михаила в АХЛ — это стало последней каплей. Защитник сорвался, снова начал пить, расторг контракт с клубом и вернулся в Москву.

Михаил Татаринов. Фото Юрий Голышак, "СЭ"
Михаил Татаринов.
Юрий Голышак, Фото «СЭ»

Возвращение на родину и судимость

Дома защитник вполне мог продолжить карьеру в достойном месте — им интересовались ЦСКА и «Динамо», но вместо этого хоккеист вновь начал выпивать, а вдобавок пристрастился к азартным играм.

«Эта зараза страшнее наркотиков, — вспоминал Татаринов. — Наташа, моя первая жена, когда-то возила меня от карт кодировать. Затем автоматы начались. Казино. Не представляете, сколько я спустил. Я в Вашингтоне покупал часы Rolex President. В карты ушли за полчаса. Снял с руки и швырнул на стол. Цепочка была грамм в 300 — тоже в карты ушла», — вспоминал Татаринов свою зависимость.

Логично, что на фоне новых интересов у хоккеиста начали заводиться сомнительные знакомства. В феврале 2001 года Михаил проиграл в карты водителю катафалка, который ранее был судим. Всей суммы с собой у Татаринова не было, поэтому он попросил съездить домой, чтобы привезти остаток. Но после возвращения ему заявили: «Ты на две минуты опоздал». Оппонент схватился за нож и пошел на хоккеиста. Михаил быстро сориентировался, перехватил оружие и воткнул в живот нападавшему.

В суде прокурор требовал назначить наказание Татаринову в виде 14 лет лишения свободы, но грамотный адвокат перевел статью в «убийство в состоянии аффекта». Михаил отсидел 11 месяцев и вышел по УДО.

Виктор Блинов. Безбожно пил и умер в 22. Трагедия несостоявшейся суперзвезды

Возвращение к нормальной жизни

После освобождения жизнь знаменитого хоккеиста не изменилась — Татаринов все также выпивал и играл — естественно, не в хоккей. Вскоре от него ушла жена, а сам Михаил скатывался все ниже и ниже: бродил по подъездам с бомжами, спал в коллекторе.

Казалось, что к прежней жизни спортсмену уже не вернуться, но случилось чудо — на остановке Татаринов встретил Любу — девушку, которой Михаил давно нравился.

«Когда-то жил на Молодежной, ходили в клуб «Контакт». Уже тогда была ко мне расположена, но узнал я об этом только сейчас. Потому что раньше был женат. Люба случайно столкнулась со мной на остановке. Я был в таком виде, что не сразу признала. Подошла: «Миша, это ты?» Усадила в машину, отвезла в госпиталь».

Во многом именно новая девушка (позже ставшая женой) помогла вернуться хоккеисту к нормальной жизни, но сам защитник также с теплотой вспоминал помощь от своих товарищей: Быкова, Фетисова, Якушева, Федотова, Каменского. Михаил бросил пить, перестал играть в карты, а в 2014 году у пары родился сын Александр.

Всеволод Бобров. «Отрубило кусок голени. Не вышел из болевого шока». Трагедия сына великого хоккеиста Боброва

Новый скандал

Казалось бы, жизнь наладилась. Татаринов даже стал председателем Федерации хоккея Иркутской области. Но в 2021 году снова попал в скандал. Один из выпускников московской хоккейной школы Филипп Нестеров заявил , что Татаринов выманил у его семьи около миллиона рублей. За эти деньги Михаил обещал пристроить в один из клубов Молодежной хоккейной лиги, но так никуда не пристроил. На допросе в марте 2022 года Татаринов заявил, что действительно получал деньги от семьи Нестерова (но вспомнил не все случаи). Часть из них он якобы передал в клуб через посредника (что за посредник и какой его номер, он, естественно, не помнит). Еще часть суммы якобы была передана в качестве платы за организацию просмотров игрока, хотя, по идее, они должны быть бесплатными — набор производился через социальную сеть «ВКонтакте». В итоге через несколько дней потерпевшие узнали об отказе в возбуждении уголовного дела. Семья Нестеровых планировала оспорить решение суда, но как закончился этот спор, история умалчивает.

Алексей Мальков

Хоккей
1
0
Читайте также
Защитник-суперталант спился, зарезал человека, ночевал с бомжами. В худший момент жизни его спасла Любовь
Лучшую волейболистку Италии затравили расисты. Она хочет уйти из сборной
Система ПВО сработала над Белгородом
Стремоусов заявил о разрушенных надеждах Киева на контрнаступление под Херсоном
Минобороны: на полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт, погибли 11 человек
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тарасов выгнал за пьянки, закончил в 25, уехал на лесоповал. Трагическая карьера звезды сборной СССР