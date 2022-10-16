Защитник-суперталант спился, зарезал человека, ночевал с бомжами. В худший момент жизни его спасла Любовь

История чемпиона мира-1990 Михаила Татаринова, сумевшего вернуться к более-менее нормальной жизни.

«СЭ» продолжает рассказывать истории жизни хоккеистов, загубивших свой талант по различным причинам. Сегодня речь пойдет о выдающемся защитнике Михаиле Татаринове, который за свою непродолжительную карьеру успел стать лучшим в своем амплуа на молодежном и взрослом чемпионатах мира, а также поиграть в НХЛ. При этом Татаринов — один из немногих хоккеистов, сумевших вернуться к нормальной жизни после тяжелых испытаний.

Начало пути и первые успехи

Михаил начинал свой хоккейный путь в «Ермаке» из родного Ангарска, однако за основной состав не сыграл ни разу. На турнире «Золотая шайба» в 1982 году его потенциал заметили более именитые клубы. В «Ермаке» подозревали, что на защитника будет хороший спрос, но отдавать его не хотели, поэтому пошли на забавную хитрость — Татаринову просто поменяли фамилию и имя в протоколе, чтобы потом другим командам было тяжелее его найти. Способ не помог, и Михаил перебрался в киевский «Сокол».

После Ангарска условия в Киеве были великолепные. Поначалу деньги Татаринову приносили в интернат, в котором он учился. А уже в 18 лет у защитника была собственная квартира.

«Так я еще бузил. Хотелось ближе к центру. Крутым себя почувствовал. Шел в кабинет к Щербицкому (первый секретарь ЦК компартии Украины. — Прим. «СЭ» ) — дверь пинал. А в приемной Блохин и Бубка сидели, ждали», — вспоминал Татаринов.

Впрочем, это не мешало защитнику показывать выдающуюся игру — Михаил своим могучим щелчком наводил ужас на всех вратарей в СССР, а в одном из матчей и вовсе оформил хет-трик. Вот что он Татаринов говорил об этой игре:

«Мне в том матче Локотко, здоровый дядя, так врезал, что я от Воскресенска до Киевского вокзала блевал. Встряхнул лампочку. Зато победа нас на пятое место вывела. А значит, у профсоюзной команды перерасчет премий за весь сезон. Плюс 75 процентов. Тысячи по полторы рублей каждому! Возвращаемся в Киев, жены встречают на вокзале. Не мужей целуют, а меня!»

Вскоре защитник обратил на себя внимание тренеров юниорской и молодежной сборных СССР и в 1984 году стал чемпионом мира, причем сразу дважды — юниорского и молодежного. А на следующий год было две бронзы: с киевским «Соколом» в чемпионате СССР (лучший результат в истории клуба), а затем на МЧМ. Кстати, на том турнире Михаил попал в символическую сборную. В 1986 году Татаринов провел свой последний МЧМ, который сборная СССР выиграла. На нем Михаил был признан лучшим защитником турнира и вновь вошел в символическую сборную, в которой помимо него были еще два представителя советской команды — вратарь Евгений Белошейкин и нападающий Игорь Вязьмикин.

Михаил Татаринов.

Переход в «Динамо»

В том же году Татаринов перебрался в московское «Динамо». Причиной перехода стала ужасная трагедия, случившаяся на АЭС в Чернобыле.

«Свалил я в 1986-м, когда Чернобыль хлопнул. Вася Первухин убедил: «Ты лысым хочешь ходить?» С «Динамо» все закрутилось настолько быстро, что вещи из Киева забрать не успел. Пришлось за ними ехать на такси», — так защитник вспоминал свой переезд в Москву.

В «Динамо» Татаринов продолжил показывать уверенную игру, чем привлек внимание тренеров национальной сборной. Защитник должен был ехать на Олимпиаду в Калгари, но на одной из тренировок столкнулся с Зинэтулой Билялетдиновым и получил двойной перелом челюсти. С таким диагнозом играть Татаринову было нельзя, поэтому вместо него в Канаду полетел Игорь Кравчук. Сам Михаил до сих пор не знает, специально Билялетдинов нанес ему травму или нет. Дело в том, что отношения у двух знаменитых защитников не сложились, потому что после прихода Татаринова в «Динамо» главный тренер Юрий Моисеев разбил пару Билялетдинов — Первухин.

«Да, Моисеев разбил связку Билялетдинов — Первухин, меня к Васе поставил, — вспоминал Татаринов. — И пошла у Билла глупая ревность. Не скажу, что Толя Федотов, с которым он играл, слабый защитник. Но с Биллом они два минуса. Или два плюса, без разницы».

«Ни Билялетдинову, ни Мышкину не хотелось, чтоб я в «Динамо» оставался. Но тут команду принял Юрзинов: «Мне на ваше мнение наплевать. Даю шанс Татаринову», — так рассказывал Михаил о своем конфликте с Билялетдиновым.

Первые проблемы и переезд в НХЛ

После непопадания на Олимпиаду у защитника начались серьезные проблемы с алкоголем. В госпитале КГБ над ним провели некоторые манипуляции, после которых Михаил забыл об алкоголе на целых пять лет. Для большего эффекта с хоккеистом пообщался и нарколог Довженко.

В 1990 году Татаринов выиграл золотые медали с «Динамо», а также впервые стал чемпионом мира на взрослом уровне — на турнире в Швейцарии он был признан лучшим защитником. После такого успеха Михаил подписал контракт с «Вашингтоном», задрафтовавшим его еще на далеком драфте 1984 года под общим 225-м номером, и уехал покорять Америку. В первом сезоне в НХЛ Татаринов с ходу набрал 23 (8+13) балла за 65 матчей в регулярном чемпионате. Перед плей-офф защитник получил травму и не мог помочь своей команде. Из-за повреждения Михаил решил уехать домой, вместо того чтобы поддерживать команду. Такое решение совсем не понравилось руководству «Вашингтона», поэтому следующий сезон защитник начинал уже в составе «Нордикс». В «Квебеке» Михаил провел два сезона. Хорошим получился только первый из них — 38 очков в 66 матчах. Во время второго Татаринов получил травму спины и выбыл на долгий срок. В межсезонье защитник хотел остаться в «Квебеке», но его не устраивала сумма контракта, он решил обратиться в арбитраж, но проиграл его клубу.

«В «Квебеке» мне очень нравилось! Жаль, не договорился по новому контракту. Забрал меня «Бостон» под знаменитого Рэя Бурка, на большинство. Отличный контракт, бонусы. Казалось, я в шоколаде. Поймал Бога за бороду. Но первые три матча не пошло, команда проигрывает», — вспоминал Татаринов.

После невзрачной игры за «Бостон» главный тренер команды Брайан Саттер спустил Михаила в АХЛ — это стало последней каплей. Защитник сорвался, снова начал пить, расторг контракт с клубом и вернулся в Москву.

Михаил Татаринов. Юрий Голышак, Фото «СЭ»

Возвращение на родину и судимость

Дома защитник вполне мог продолжить карьеру в достойном месте — им интересовались ЦСКА и «Динамо», но вместо этого хоккеист вновь начал выпивать, а вдобавок пристрастился к азартным играм.

«Эта зараза страшнее наркотиков, — вспоминал Татаринов. — Наташа, моя первая жена, когда-то возила меня от карт кодировать. Затем автоматы начались. Казино. Не представляете, сколько я спустил. Я в Вашингтоне покупал часы Rolex President. В карты ушли за полчаса. Снял с руки и швырнул на стол. Цепочка была грамм в 300 — тоже в карты ушла», — вспоминал Татаринов свою зависимость.

Логично, что на фоне новых интересов у хоккеиста начали заводиться сомнительные знакомства. В феврале 2001 года Михаил проиграл в карты водителю катафалка, который ранее был судим. Всей суммы с собой у Татаринова не было, поэтому он попросил съездить домой, чтобы привезти остаток. Но после возвращения ему заявили: «Ты на две минуты опоздал». Оппонент схватился за нож и пошел на хоккеиста. Михаил быстро сориентировался, перехватил оружие и воткнул в живот нападавшему.

В суде прокурор требовал назначить наказание Татаринову в виде 14 лет лишения свободы, но грамотный адвокат перевел статью в «убийство в состоянии аффекта». Михаил отсидел 11 месяцев и вышел по УДО.

Возвращение к нормальной жизни

После освобождения жизнь знаменитого хоккеиста не изменилась — Татаринов все также выпивал и играл — естественно, не в хоккей. Вскоре от него ушла жена, а сам Михаил скатывался все ниже и ниже: бродил по подъездам с бомжами, спал в коллекторе.

Казалось, что к прежней жизни спортсмену уже не вернуться, но случилось чудо — на остановке Татаринов встретил Любу — девушку, которой Михаил давно нравился.

«Когда-то жил на Молодежной, ходили в клуб «Контакт». Уже тогда была ко мне расположена, но узнал я об этом только сейчас. Потому что раньше был женат. Люба случайно столкнулась со мной на остановке. Я был в таком виде, что не сразу признала. Подошла: «Миша, это ты?» Усадила в машину, отвезла в госпиталь».

Во многом именно новая девушка (позже ставшая женой) помогла вернуться хоккеисту к нормальной жизни, но сам защитник также с теплотой вспоминал помощь от своих товарищей: Быкова, Фетисова, Якушева, Федотова, Каменского. Михаил бросил пить, перестал играть в карты, а в 2014 году у пары родился сын Александр.

Новый скандал

Казалось бы, жизнь наладилась. Татаринов даже стал председателем Федерации хоккея Иркутской области. Но в 2021 году снова попал в скандал. Один из выпускников московской хоккейной школы Филипп Нестеров заявил , что Татаринов выманил у его семьи около миллиона рублей. За эти деньги Михаил обещал пристроить в один из клубов Молодежной хоккейной лиги, но так никуда не пристроил. На допросе в марте 2022 года Татаринов заявил, что действительно получал деньги от семьи Нестерова (но вспомнил не все случаи). Часть из них он якобы передал в клуб через посредника (что за посредник и какой его номер, он, естественно, не помнит). Еще часть суммы якобы была передана в качестве платы за организацию просмотров игрока, хотя, по идее, они должны быть бесплатными — набор производился через социальную сеть «ВКонтакте». В итоге через несколько дней потерпевшие узнали об отказе в возбуждении уголовного дела. Семья Нестеровых планировала оспорить решение суда, но как закончился этот спор, история умалчивает.