Если нас вернут на ЧМ, многие страны не приедут. Почему ИИХФ не спешит с возвращением России

Обзор дня Алексея Шевченко.

Спор

В Магнитогорске «Металлург» обыграл «Локомотив» — 3:2, но все ждали исторического события. В заявку ярославского клуба был включен вратарь Максим Майоров — сын голкипера «Магнитки», олимпийского чемпиона и чемпиона мира Василия Кошечкина. Планировалось, что оба одновременно появятся на льду, пусть не на всю игру. Недели за две до этого шла речь о целом периоде, но на подобную щедрость тяжело было рассчитывать. Максим — перспективный голкипер, выступающий на уровне МХЛ, но не сказать, что он всех разрывает на своем уровне, так что ему пришлось бы очень непросто в серьезном матче Континентальной лиги.

Но в итоге ничего не произошло. Василий Кошечкин получил травму и покинул площадку на 47-й минуте, а главный тренер Игорь Никитин так и не рискнул выпустить молодого парня. Могли бы оба и встречу начать, а затем через несколько секунд или через минуту вышел бы Даниил Исаев.

Но самое смешное произошло на пресс-конференции. Когда у главного тренера «Локомотива» спросили о вратаре, Никитин дал понять, что у него не было таких планов: «Это же не шоу-бизнес». Вот это новость. Чемпионат по хоккею — это, оказывается, не шоу-бизнес, а, видимо, какая-то важная работа, где требуется с серьезным видом освоить выделенные деньги и ничего не должно этому мешать. С подобным подходом со стороны тренеров сталкиваешься все реже и реже, а уж от прогрессивного специалиста подобного заявления совсем никто не ждал.

Конечно, хоккей — шоу-бизнес и ничего более. Весь профессиональный спорт заточен только для того, чтобы привлекать зрителей. И Игорь Никитин обязан был хотя бы на минуту, но выпустить Майорова для истории. И как объяснить тренеру, что он неправ? Давайте тогда наказывать таких специалистов уголовной статьей после поражений. Тут и нецелевое использование средств, и оказание услуг ненадлежащим образом, и халатность. Может быть, это приведет в чувство тех, кто думает как Никитин. Самое ведь смешное, что команда все равно проиграла, победа не была бы оправданием в глазах зрителей, но тренер хотя бы имел аргумент для апелляции.

Василий Кошечкин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Разгром

В Уфе состоялся центральный матч дня, в котором местный клуб просто разорвал СКА — 5:1. Да, две шайбы были заброшены в пустые ворота, но голкипера снимали, чтобы отыграться. Правда, это уже была авантюра, если вы смотрели матч. Нет, такие шаги полезны, например, «Автомобилист» в Челябинске отыграл две шайбы, отправляя вратаря на скамейку запасных. Но там и «Трактор» подсел, игроки стали ошибаться, и надо было на них надавить. Но в Уфе ничего подобного не было, хозяева на последних минутах работали так, как и на первых.

Срыв СКА удивил. Непонятно, что стало причиной такой игры. Ничего же не менялось. Три сильных и активных звена, в строю лидеры команды, нет видимых проблем в обороне, а за два дня до этого была одержана красивая победа в Челябинске. Но внезапно все стали допускать глупые ошибки, а тот же Дмитрий Яшкин, почувствовав, что ничего не получается, начал психовать, спорить с судьями, цеплять соперников. Все ведущие хоккеисты команды провалили игру. Ключевых моментов было два. Первый — странный запрос СКА на помеху вратарю, когда забили уфимцы. Там не было ничего такого явного, из-за чего арбитры могли бы отменить взятие ворот. Второй — когда Василий Глотов и Дамир Жафяров не разобрались, кто должен бросать по пустым воротам, и помешали друг другу. А игроки «Салавата Юлаева» просто терпеливо дожидались ошибок и пользовались этим. Давно мы не видели настолько дисциплинированных действий уфимцев.

Но вернемся к питерцам. После таких поражений хочется донести до главного тренера, что ничего страшного не произошло. Срывы бывали у всех в сезоне. Например, команда Виктора Козлова была бита «Амуром», ЦСКА уступал «Куньлуню», да и у СКА был свой «Адмирал». Важна реакция. В Санкт-Петербурге к неудачам относятся нервно, предпринимая иногда нелогичные шаги. Но нервотрепка ни к чему не приведет. Ну, проиграли. СКА остался сильной командой, которую боятся. Для «Салавата Юлаева» это победа важнее, чем поражение для их соперника.

Хоккеисты СКА. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ситуация

Международная федерация хоккея опубликовала состав групп на ближайший молодежный чемпионат мира. России среди участников нет. Но не все так плохо. Вопрос о допуске наших сборных на международные турниры будет обсуждаться на конгрессе ИИХФ в мае. Хорошо, что так рано. Если снова примут решение об отстранении, то будет время сделать плотный календарь КХЛ и МХЛ. 68 матчей хороши, можно и 82, только все равно не стоит их засовывать в период с сентября по март. Легко можно проводить регулярку и в первый весенний месяц. Да, мы в курсе главной проблемы, на которую ссылаются в КХЛ. Мол, мы остаемся членами ИИХФ, а значит, не имеем права проводить турнир во время чемпионата мира. Но по этому вопросу неплохо было бы договориться, а то как-то странно получается. Являемся членами ИИХФ, а организация не позволяет нам приезжать на чемпионат мира. Да и потом, первенство планеты стартует в середине мая, за сутки до первого матча можно запланировать седьмую игру финала плей-офф, ничего страшного не случится, зато мы получим дополнительные недели для внутреннего турнира.

Не знаю, почему все обвиняют ИИХФ в отсутствии самостоятельности, в наличии каких-то «хозяев», которые «диктуют», как себя вести. Ситуация же совсем не такая. Понятно, что если прямо сейчас вернуть Россию, то на чемпионат мира не поедут практически все европейские команды в знак протеста. И кому это пойдет на пользу? Да, мы явимся (правда, вопрос по визам будет очень сложным), но с кем играть будем? Так что пока тупиковая ситуация. Что будет в мае, никому не известно. Главное, что КХЛ получит время для маневра при составлении своего расписания.