Разгром в Челябинске: Россия закинула белорусам шесть шайб

Пока Ротенберг вчистую переигрывает Квартальнова.

Хоккей. Выставочные матчи

Россия 25 — Белоруссия — 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Голы: Зыков — 3 (Хайруллин, Глотов), 6:51 — 1:0. Мичков — 1 (Бардаков), 12:21 — 2:0. Зыков — 4 (бол., Федотов, Елесин), 14:23 — 3:0. Горбунов — 1 (Алистров), 23:56 — 3:1. Бардаков — 1 (Зыков), 31:55 — 4:1. Зинченко — 1 (Кара, Джиошвили), 32:07 — 5:1. Порядин — 1 (Зыков, Федотов), 45:49 — 6:1. Игнатенко — 1 (Бокун, Ковгореня), 52:23 — 6:2.

Вратари: Серебряков — Колосов (Шостак, 32:07).

Штраф: 16 — 32.

Броски: 34 (8+10+16) — 17 (5+7+5).

Судьи: Дударов, Шувалов.

3 мая. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Когда организаторы серии задумывали этот проект, то вряд ли предполагали, что первые матчи в Челябинске станут настолько односторонними. Местные болельщики снова заполнили арену и шумно радовались голам в исполнении сборной России. Однако победа, вырванная в нервной и тяжелой борьбе, всегда воспринимается как более ценное достижение, чем победа с крупным счетом. Главному тренеру белорусов Дмитрию Квартальнову есть о чем серьезно задуматься перед следующими матчами. Каким бы товарищеским ни был статус этого турне, оно не должно превращаться в избиение младенцев. В остальном матчи, если отталкиваться от зрительского интереса, радостного настроения публики и динамичной игры в исполнении сборной России, получились содержательными. Челябинская часть серии в организационном и, надеемся, еще и коммерческом плане прошла замечательно. Национальная команда даже в формате такой серии остается очень востребованной и популярной.

Второй день подряд играть против того же самого соперника не только сложно, но и полезно. Сборная России серьезно видоизменила состав, что не отразилось на ее атакующем потенциале. Совсем наоборот — хозяева очень быстро вкатились в игру и не давали спокойной жизни вратарю Колосову. В отличие от прошлого матча белорусы не продержались даже периода. Больше всех был заметен форвард СКА Зыков, снова сделавший дубль. Видимо, он нашел для себя удобного соперника и отрывается на нем по полной программе.

Гостям тоже иногда удавались острые атаки, но они заканчивались на лучшем вратаре завершившегося сезона КХЛ Серебрякове. На Кубке Первого канала в минувшем декабре голкипер сыграл против этого же соперника не лучшим образом: тогда сборная России потерпела поражение со счетом 4:5 по буллитам. Зато теперь смотрелся уверенно. Вопреки сообщениям некоторых коллег Серебряков в СКА в ближайшее время не переходит и следующий сезон должен начать в составе «Адмирала».

Самый яркий и одновременно комичный момент с участием команды Квартальнова вызвал смешанные эмоции на трибунах — от разочарования до смеха. На этот раз не повезло капитану белорусской сборной Горбунову. Он хлестким броском в касание забросил было похожую шайбу, что и во вторник его партнер по команде Мартынов.

Но взятие ворот снова не было засчитано. В дело вмешался тренерский штаб россиян, запросивший видеоповтор. Оказалось, что сам Горбунов чуть ранее нарушил правила, когда залез в офсайд.

Квартальнов временами полыхал на скамейке, как в старые времена, требуя от своих игроков повышенной активности. Те отреагировали правильно, добавив в агрессии и жесткости. Красивая шайба Горбунова, которую блестяще организовал Алистров, вернула гостям небольшую надежду на то, что оставшаяся часть матча пройдет в относительно равной борьбе.

Сборная России в середине матча ответила двумя голами в течение 12 секунд и досрочно отправила на скамейку голкипера Колосова. Вышедший вместо него Шостак действовал более надежно, но белорусов в этот вечер можно было только пожалеть. Защитник «Трактора» Карпухин на глазах родной публики переключился на режим «злого полицейского» и покарал Горбунова, который чуть ранее жестко встретил Федотова.