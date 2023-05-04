Гонг в раздевалке и теплый прием в Челябинске. Как начался тур сборной России по стране

Репортаж с первых матчей против Белоруссии.

Две победы

Челябинск открыл большой тур сборной «Россия 25» по стране. Как бы противоречиво ни выглядел проект команды Романа Ротенберга, трибуны искренне радовались победам над белорусами. Хоккейный сезон для Танкограда ненадолго продлился. «Трактор», как все помнят, не вышел в плей-офф, и болельщики получили шанс побывать на большом хоккее в мае.

Полной посадки не дождались — свободные места прослеживались, особенно во второй день. Хотя официальные протоколы подсказывают, что вторая игра собрала на восемь зрителей больше (7481 и 7489). Как бы то ни было, Челябинск тепло встретил матчи сборной. Первые майские дни дополнились зрелищным хоккеем.

Большой тур сборной России — важный проект ФХР. Он охватывает не только спортивную и социальную части, но и коммерческую. В Челябинске зрительский интерес не подвел. Сборную поддерживали честно и с душой. Команда отблагодарила яркой игрой с десятью заброшенными шайбами за два матча, воспользовавшись легкой «сыростью» соперника. Недавно назначенный в сборную Белоруссии Дмитрий Квартальнов только выстраивает систему, а игроки привыкают к новым требованиям.

— Требуется время, чтобы понять все нюансы и детали. За две игры это не делается, — объяснил защитник белорусов Даниил Бокун.

Наивно было ждать, что все схемы заработают с первого матча. В игре прослеживались фирменные нотки стиля Квартальнова: белорусы играли динамично, шли вперед с места отбора шайбы, создавали моменты, но подвела реализация. Что стало следствием уверенных действий вратарей — Даниила Исаева и Никиты Серебрякова. Не зря КХЛ номинировала их на приз лучшего голкипера сезона.

Главный тренер сборной России Роман Ротенберг. ФХР

Гонг в раздевалке и челябинская звезда Карпухин

Журналисты, окружившие микст-зону для интервью, удивились, увидев в раздевалке сборной России настоящий гонг. Оказалось, это отсылка к телепередаче «Что? Где? Когда?». Неужели гонг похитили из студии, где снимается программа?

— Это маленькая традиция для празднования победы после матча, — пояснил Валентин Зыков после первой игры.

— Каждый подходит и бьет?

— Не каждый. Только лучший игрок. Сегодня им стал Исаев.

После второй победы над белорусами в гонг бил сам Зыков. Валентин оформил снайперский и ассистентские дубли. Вот как работает сила интервью. Все дни игроки приветливо соглашались на беседы. Никто не ходил по коридорам арены с кислыми лицами, не воротил нос и не бегал от журналистов. Окружили вниманием Илью Карпухина. Челябинский воспитанник сыграл на родной арене за сборную страны. Этот момент защитник запомнит на всю жизнь. Говорит, особо не волновался перед первой игрой. Поверим.

— Сильного волнения не было, — признался Илья. — Стандартный предстартовый мандраж — это нормально. Сильно не волновался, чувствовал себя достаточно комфортно.

— Белорусы особо вас не трогали. Знали, что с вами связываться опасно, ведь вы хорошо деретесь.

— Нет, почему? Как мне показалось, авторитетов у них не было. Они играли нормально.

— Но вы были готовы кого-то опустить на землю, если что?

— Всегда готов.

После матчей болельщики встречали игроков на улице по дороге к автобусу. Долго не отпускали Карпухина. После первой игры Илью ждали с плакатом «Карпухин — лучший». Как можно отказать в автографе или фотографии таким преданным фанатам? Правильно — никак. Челябинская публика приятно удивила. Не только практически полной ареной, но и живыми эмоциями и активной поддержкой. Антуража болельщикам добавляло классическое противостояние «наши — не наши». Каждый гол россиян трибуны встречали овациями, а отмененные шайбы белорусов после тренерских запросов легкими насмешками.

Проект игры сборной России в регионах видится перспективным. Москва и Санкт-Петербург перенасытились крупными турнирами. Как на клубном, так и на уровне сборной. Провинция, напротив, изголодалась по большому хоккею. Уточнил у Романа Ротенберга, в каких городах сборная может сыграть в будущем. Предложил Ярославль и Магнитогорск. Надеюсь, просьбу услышали.

— Какие города могли бы принять туры сборной России в будущем?

— Все города, — уверенно ответил Ротенберг. — Например, Ярославль, да. Это может быть Казань, Новосибирск, Омск, Магнитогорск. Играть надо везде, чтобы популяризировать хоккей. Сборная России — это совсем другой уровень.

Ярослав Лихачев не сомневается, что Ярославль соберет полный дворец на играх сборных. Весомый аргумент в пользу проведения матчей в следующем сезоне.

— В Ярославле очень редко играет сборная, — напомнил Ярослав. — Последний раз был матч против финнов в Евротуре. В Ярославле тоже был бы полный дворец.

Форвард сборной России Ярослав Лихачев. ФХР

Дебют Квартальнова и оффершит Алистрову

Для полноты ощущений не хватило спортивной интриги. Борьбы не получилось ни в первом матче, ни во втором. Квартальнов дебютировал в сборной Белоруссии с двух поражений. Причем крупных. Перед большим туром новый тренер нагрузил команду. Для игроков сборной провели короткий кэмп с достаточно серьезными нагрузками.

— С баллонами бегали? — уточнил у защитника белорусов Владислава Еременко.

— Нет. Были интенсивные тренировки, особенно на льду. В зале работали с большими весами. Как будто после отпуска вышли готовиться к следующему сезону.

Белорусов ждет длинный тур вместе со сборной России. Видимо, готовятся на будущее. Меня не покидал вопрос, сколько же матчей выиграет команда Квартальнова. За помощью обратился к Даниилу Бокуну, которого захватили философские мысли.

— Поживем — увидим, — ответил защитник.

Сразу отпали все вопросы.

Общаясь с хоккеистами, интересовался локальными историями помимо сборной. В первый день открытия трансферного рынка КХЛ «Металлург» сделал оффершит белорусскому форварду Владимиру Алистрову. Не исключено, что спортивному директору «Магнитки» посоветовал нападающего Еременко, который играет за уральцев.

— Это вы посоветовали Сергею Гомоляко сделать оффершит Алистрову? — спросил у Еременко.

— Да нет, они сами Вовку хотят, — улыбаясь ответил защитник. — Можно ему тоже задать этот вопрос. Будет приятно, если он окажется в нашей команде.

— Владимир специально не забивал, чтобы «Динамо» не повторило предложение?

— Сейчас спросим. Вова, говорят, ты специально не забивал, чтобы Минск не повторил оффер — обратился Еременко к Алистрову.

Ответа не последовало. Видимо, так и есть.

Два поражения белорусов не повод для великих огорчений. Проиграли, обидно, но стоит признать: Квартальнов собрал в тур очень молодую команду. Каждый хоккеист дополнительно мотивирован после знакомства с новым тренером. Заслужить уважение и признание наставника можно уже сейчас, не дожидаясь начала летних сборов.

— У ребят новый тренер, — отметил важное Василий Глотов. — Им есть что доказывать. У них новая система. Не все игроки ее знают. Думаю, им нужно время на адаптацию под новую систему и на притирку с новыми партнерами. Параллельно нет времени на раскачку. Все парни молодые, им надо доказывать. Это непростой момент для них. Они голодные, агрессивные. Я бы не сказал, что Белоруссия — легкий соперник.

Большой тур сборной продолжится в Астане. К российско-белорусской программе присоединится Казахстан, который готовится к чемпионату мира. Дальше команды сыграют в Красноярске, Туле и Минске. Хочется верить, что остальные города примут хоккеистов так же тепло, как Челябинск.

— Было очень приятно увидеть такую атмосферу. Приятно удивлен такой реакцией болельщиков на нас: они болели, поддерживали. Мне очень понравилось, — похвалил челябинских болельщиков Глотов.